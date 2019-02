La conseillère Évelyne Beaudin dévoile les résultats de son sondage

En novembre dernier, la conseillère municipale de Sherbrooke Citoyen, Évelyne Beaudin, a publié un sondage en ligne dans le but de but de consulter les employés municipaux pour améliorer les façons de faire au sein de la fonction publique municipale.

Au final, les employés aimeraient entre autres une meilleure communication au sein des différents services de la Ville. On a l’impression que la main droite ne parle pas à la main gauche et ça crée une frustration au sein des employés qui ont l’impression qu’on ne travaille pas tous en équipe , a dévoilé Évelyne Beaudin.

La conseillère ne se formalise pas du faible taux de réponse. Même si je n’avais eu qu’une seule réponse instructive et constructive ça aurait valu la peine parce qu’au-delà des résultats c’était surtout la démarche qui était importante , a-t-elle justifié.

La conseillère estime que les employés auraient répondu en plus grand nombre si le directeur général, Daniel Picard, n’avait pas fait un aussi grand cas du sondage. Lui et le maire Steve Lussier ont exprimé leur mécontentement en novembre dernier.

Les répondants ont exprimé dans leurs réponses qu’ils avaient certaines craintes par rapport à des représailles, la participation aurait probablement été beaucoup plus grande si du côté de l’administration on avait saisi la balle au bond et on avait voulu en faire une démarche officielle de la Ville de Sherbrooke.

Évelyne Beaudin, conseillère municipale