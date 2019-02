Des employés municipaux de Forestville ont subi des erreurs administratives

De nombreuses irrégularités et erreurs se sont produites dans la gestion administrative de la Municipalité de Forestville entre 2009 et 2016.

Un rapport confidentiel de la firme Raymond Chabot Grant Thornton commandé en 2017 par le conseil municipal, dont Radio-Canada a obtenu copie, révèle des erreurs liées, entre autres, à la paie et aux vacances.

Le rapport révèle entre autres qu’un employé de la Municipalité n'a pas reçu d'augmentation de salaire rétroactive sur une période de deux ans et demi même si son contrat de travail le permettait.

De plus, les salaires de cinq employés du service incendie ont été augmentés sans raison après le changement d’un logiciel administratif. Pendant un an, deux employés du service incendie ont également profité d'une semaine de vacances de plus que le prévoyait leur contrat de travail.

Toutefois, le rapport ne précise pas si les erreurs se sont répétées ni pendant combien de temps elles ont duré au cours de cette période.

Le rapport n'indique pas non plus si les erreurs ont entraîné des coûts supplémentaires ou non pour les contribuables de Forestville.

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Une « mauvaise interprétation »

La mairesse Micheline Anctil affirme que ces erreurs auraient été commises en raison d'une mauvaise compréhension des conventions de travail. La mairesse ajoute que les irrégularités ont rapidement été corrigées.

Plusieurs de ces erreurs-là sont à l’origine d'une mauvaise interprétation. Il n'y a pas de malveillance, mais il y a une interprétation qui était erronée. Micheline Anctil, mairesse de Forestville

Les employés qui ont fait ces erreurs n’ont pas subi de mesures disciplinaires.