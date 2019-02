L’option du Skytrain vers UBC à l'étude

Avec 55 000 étudiants, l’Université de la Colombie-Britannique est une destination majeure du réseau d'autobus du Grand Vancouver, notamment par la ligne 99 B. Selon le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, cette ligne est la plus empruntée au Canada avec 17 millions de validations de cartes et de billets par an.

Le personnel de Translink estime que le nombre de passagers ne cessera de croître et que les autobus seront bondés avant 2030. La construction d'un train léger ne réglerait le problème qu'en 2045. La moitié des passagers qui feront le trajet tous les jours viendront de l’extérieur de Vancouver. Le personnel de Translink recommande donc d’étendre le Skytrain vers UBC.

Le maire de Vancouver s’est déjà prononcé pour le projet, mais d’autres, comme le maire de Port Coquitlam, Brad West, et la maire de West Vancouver, Mary-Ann Booth, préféreraient voir des travaux dans l’agglomération pour faciliter la circulation routière.

Translink estime que le coût des travaux s'élèvera à entre 3,3 et 3,8 milliards de dollars. L'Université de la Colombie-Britannique se dit prête à participer au financement du projet en se servant des revenus qu'il générera par la vente de terrains et le développement immobilier. Le conseil des maires prévoit aussi de demander des fonds aux gouvernements provincial et fédéral.

Le développement des transports en commun vers UBC, que ce soit par autobus, train léger rapide ou Skytrain, s’inscrit dans la phase 2 du plan de transport sur 10 ans du Grand Vancouver. Cette phase doit être financée, entre autres, par une augmentation des impôts fonciers de 5,50 $ par an et par une augmentation du tarif de transport de 2 % sur deux ans à partir de l’an prochain.