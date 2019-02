Des missionnaires albertains coincés en Haïti

Ils souhaitaient fuir le chaos qui secoue Haïti depuis des jours, mais les missionnaires n’ont pas réussi à rejoindre l’aéroport, mercredi, pour prendre l’avion qui les ramènerait chez eux.

« Les routes sont bloquées par des pneus en feu ou de gros blocs et on ne peut pas accéder à l’autoroute », affirme James Roberts, qui participe au projet caritatif Haiti Arise.

« Ils sont sans danger dans notre mission, mais ils ne peuvent pas aller nulle part », précise-t-il.

Des scènes de chaos déchirent Haïti depuis près d’une semaine. Sur fond de crise humanitaire, la population a pris les rues d'assaut pour réclamer notamment le départ du président Jovenel Moïse.

Ces violentes manifestations ont déjà fait plusieurs morts.

Si les missionnaires albertains ne craignent pas pour leurs vies, ils pourraient faire face à des pénuries dans leur isolement.

« On s’est comme mis en mode “pause” pour être sûr de ne manquer de rien, car on ne sait pas combien de temps cette situation va durer », explique James Roberts.

Une vendeuse itinérante tente de se protéger pendant les affrontements entre les manifestants, qui réclament la démission du président, et les policiers. Photo : The Associated Press / Dieu Nalio Chery