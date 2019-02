L’est de la Côte-Nord se prépare pour une nouvelle tempête

La Côte-Nord se prépare pour une nouvelle tempête hivernale. Un avertissement a été émis par Environnement Canada pour les secteurs à l'est de Baie-Trinité, pour vendredi soir et samedi.

Une vingtaine de centimètres de neige devraient tomber entre Baie-Trinité et Sept-Îles ainsi qu'en Minganie et à Anticosti. La Basse-Côte-Nord pourrait recevoir quelques centimètres de plus.

Les précipitations devraient prendre fin samedi matin à Sept-Îles et en Minganie et se poursuivre jusqu’en après-midi en Basse-Côte-Nord.

De forts vents sont aussi prévus. Environnement Canada avise les automobilistes que les conditions routières pourraient rapidement se détériorer en raison de la poudrerie.