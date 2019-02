Pékin évoque des progrès dans les négociations avec Washington

Les négociations entre la Chine et les États-Unis sur le commerce international ont permis d'accomplir d'importants progrès et se poursuivront la semaine prochaine à Washington, a déclaré vendredi le président chinois Xi Jinping.

À l'issue d'une rencontre avec le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin et le représentant au Commerce Robert Lighthizer, au terme d'une semaine de discussions, il a ajouté espérer voir les deux parties parvenir à un accord mutuellement profitable, selon des propos rapportés par la presse officielle chinoise.

L'agence Chine nouvelle a rapporté par la suite que les deux pays étaient parvenus à un accord de principe sur plusieurs points clés.

Les négociations des derniers jours ont concerné entre autres les transferts de technologie, la protection de la propriété intellectuelle, les barrières douanières non tarifaires, les services, l'agriculture et les balances commerciales, a-t-elle précisé. Toujours selon Chine nouvelle, les deux pays ont aussi eux des discussions détaillées sur un protocole d'accord portant sur le commerce et l'économie.

Les marchés réagissent positivement

L'administration américaine menace de porter de 10 % à 25 % les droits de douane sur quelque 200 milliards de dollars de produits chinois importés aux États-Unis si aucun accord n'est conclu d'ici au 1er mars sur plusieurs de ses exigences.

Après avoir rencontré jeudi le vice-premier ministre chinois Liu He, principal conseiller économique de Xi Jinping, Steven Mnuchin a évoqué sur Twitter des discussions « productives ».

« Les consultations entre les équipes des deux parties ont accompli d'importants progrès, étape par étape », a dit Xi Jinping, selon la télévision d'État.

« La semaine prochaine, les deux parties se rencontreront de nouveau à Washington. J'espère que vous poursuivrez les efforts pour avancer vers un accord mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant », a ajouté le président chinois.

« Nous avons encore du travail », dit Lighthizer

Il a assuré que la Chine était disposée à adopter une attitude « coopérative » permettant d'apaiser les tensions commerciales bilatérales.

De son côté, Robert Lighthizer a déclaré à Xi Jinping que les délégations américaine et chinoise avaient eu « deux très bonnes journées » de discussions.

« Nous avons le sentiment d'avoir progressé sur des sujets très, très importants et très difficiles. Nous avons encore du travail, mais nous gardons espoir », a-t-il ajouté, selon les médias présents lors de la rencontre avec le président chinois.

Aucune des deux délégations n'a précisé comment elles pourraient résoudre les désaccords commerciaux entre les deux premières économies du monde.

Donald Trump a déclaré mardi qu'il pourrait prolonger le délai accordé à la négociation si un « véritable accord » était proche, mais Larry Kudlow, le directeur du Conseil économique national de la Maison-Blanche, a dit jeudi qu'aucune décision à ce sujet n'avait été prise.

Selon plusieurs sources informées de la teneur des discussions, les éléments disponibles à ce stade sont trop minces pour suggérer qu'une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping aura lieu dans les semaines à venir pour sceller un accord.

Des bloquages persistent

« Ça bloque sur des sujets importants », a dit à Reuters l'une des sources. Toutes ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel des négociations.

« L'écart entre les deux parties est encore très important sur des sujets structurels et sur la mise en œuvre », a dit une autre source. « Je ne dirais pas qu'on va dans le mur, mais on n'est pas non plus dans une ambiance idyllique. »

Selon une troisième personne proche des pourparlers, la Maison-Blanche a été « irritée » par les informations de presse selon lesquelles l'administration Trump pourrait prolonger de 60 jours le délai accordé à la négociation.

Robert Lighthizer et Steven Mnuchin ont quitté leur hôtel à Pékin vendredi sans répondre aux questions des journalistes.

La Chine s'est engagée à mettre fin à certaines de ses subventions à l'industrie, considérées comme une distorsion de concurrence, mais n'a pas spécifié les moyens d'y parvenir, a-t-on appris auprès de trois sources proches des discussions.

Selon ces sources, la délégation chinoise proposerait d'inscrire l'ensemble de ses programmes de subventions publiques à la production dans le cadre des règles fixées par l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

La proposition a été accueillie avec scepticisme par la délégation américaine, en partie parce que Pékin refuse depuis longtemps déjà de fournir la liste précise de ses subventions à l'industrie et aux entreprises publiques. Il serait donc difficile d'évaluer la mise en oeuvre des promesses annoncées.