Répit imminent du froid extrême en Saskatchewan

Environnement Canada prévoit des températures maximales entre -16 °C et -19 °C pour Saskatoon, Regina, Moose Jaw, Humboldt, Melfort, Swift Current, Prince Albert, Nipawin, Weyburn et Gravelbourg au cours de la journée de vendredi. Le refroidissement éolien pourrait atteindre près de -40 en matinée et entre -24 et -29 en après-midi.

« L'effet combiné des températures de l'air d'un froid cinglant sous l'effet d'une crête de haute pression et des vents d'est qui s'intensifient à l'avant d'un creux qui s'approche occasionnera un refroidissement éolien de près de -40 dans la majeure partie du sud et du centre de la Saskatchewan ce matin », note l’agence fédérale dans son bulletin.

Autre journée de froid extrême pour le sud et le centre de la Saskatchewan. #rcsk pic.twitter.com/i0cKmtA7bX — Olivier Daoust (@OliDaoust) February 15, 2019

Avant de quitter la maison pour se diriger au travail ou à l’école, il est recommandé de bien se vêtir pour éviter les engelures.

« Les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur », ajoute Environnement Canada.

Transport scolaire annulé

Deux établissements du Conseil des écoles fransaskoises ont annulé le transport scolaire en raison du froid extrême :