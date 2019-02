L'avenir de The Seasons en suspens, place à Forest Boys!

« C’est sur la glace », se contentent de dire les deux musiciens au sujet de The Seasons, dont le dernier album a été lancé discrètement peu avant les fêtes.

« L’album était prêt, il existait, on n’avait pas le goût qu’il sombre dans l’oubli, donc on l’a sorti », raconte Julien Chiasson.

« Mais on n'avait pas l’intention de donner suite à ce projet-là. On n’avait pas de plan. Mais c’est devenu évident qu’on avait envie, pour l’instant, d’avancer sur quelque chose de nouveau. »

Aussi membre de The Seasons, le frère de Julien, Hubert Chiasson alias Hubert Lenoir, connaît une carrière solo en pleine ascension, ce qui semble avoir perturbé les plans de The Seasons.

Mais les gars insistent : Forest Boys n’a rien à voir avec The Seasons. C’est un projet dont l’objectif est de se produire en spectacle et créer une ambiance festive.

Un projet « artistiquement différent » né avant la pause du groupe The Seasons, poursuit Julien. « C’était important qu’on ait une autre plateforme pour s’exprimer. »

Forest Boys a vu le jour dans un appartement de Québec. « On était une gang qui se réunissait dans un appartement sans voisin. On se permettait de faire de la musique jusqu’à vraiment tard », raconte Julien.

« Quand je revenais chez moi, j’avais toujours des idées de mélodies, de chansons qui me "popaient" en tête par rapport à l’ambiance qu’on avait vécue cette nuit-là. Je me suis mis à les écrire les chansons, à m’amuser avec ça. »

Les quatre membres du groupe The Seasons : Julien et Hubert Chiasson, Samuel Renaud et Rémy Bélanger Photo : benjamin pinard

Julien Chiasson, qui avait l’habitude de composer avec son frère, se retrouve maintenant seul à l’écriture, ce qui, selon Rémy, lui donne une plus grande liberté.

« Je m’inspire beaucoup des jams qu’on fait durant la nuit », ajoute Julien.

Forest Boys a remporté les honneurs aux Apéros FEQ l’an dernier.

« Ça nous donné de l’argent et une vitrine auprès de la ville », dit Julien.

« La récompense monétaire nous a permis d’aller en studio et d’être plus indépendants », poursuit Rémy.

La différence avec les Seasons, avec ce projet, on veut rester le plus indépendant possible et le plus libre possible. Autant Julien au niveau de la composition, il avait une pression avec The Seasons, autant là, on veut se libérer de ça.

Rémy Bélanger