Le toit d'un garage municipal s'effondre à Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Le maire et plusieurs employés étaient réunis dans la partie adjacente au garage lorsque, vers 13 h 15, un bruit sourd les a surpris. Le toit de l’entrepôt qui abritait trois camions de déneigement et d'entretien des rues venait de s’effondrer.

Le maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Luc Dostaler, est soulagé qu'il n'y ait pas eu de blessé. Photo : Radio-Canada

La chose la plus importante, c’est qu’il n’y avait personne à l’intérieur. Luc Dostaler, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

L’accumulation de neige pourrait être à l’origine du bris, mais le maire attendra l’avis des experts avant de se prononcer. On imagine que c’est la neige, par contre, quand on regarde le bâtiment, il y a quand même la moitié qui ne s’est pas effondrée. On voit qu’il n’y a pas énormément de neige sur les bâtiments. C’est aussi un bâtiment qui avait un certain nombre d’années.

Le recouvrement du toit avait entièrement été refait il y a à peine deux ans. Le maire indique donc qu’il se pourrait qu’un problème de structure soit à l’origine de l’incident. Selon lui, le déneigement aussi était adéquat. Plusieurs employés étaient déjà à déneiger plusieurs bâtiments de la municipalité dans les derniers jours, voire les dernières semaines. On fait ça comme il faut chaque année , soutient-il.

Luc Dostaler invite les citoyens à faire preuve de compréhension. On a une tempête qui s’en vient dans les prochaines heures. Il faudra peut-être être un petit peu plus patient au niveau du déneigement. On est en recherche de solutions, potentiellement de la location d’équipements pour s’assurer que les déneigements se fassent comme d’habitude.