Ottawa investit 12 millions pour des rénovations à l’aéroport de Fond-du-Lac

Les rénovations permettront notamment de refaire l’asphalte de la piste et de remplacer l’éclairage et la signalisation lumineuse.

« Nous sommes fiers de participer à la réalisation de ces rénovations importantes et de soutenir les résidents de Fond-du-Lac qui comptent sur leur aéroport. », a déclaré Seamus O’Regan.

Cette annonce survient un peu plus d’un an après l’accident d’un avion de la compagnie West Wind Aviation, en 2017, qui avait fait un mort et neuf blessés graves.

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) avait alors relevé que la piste était trop courte et que l’appareil n’avait pas été dégivré avant le décollage.

Investissement bien accueilli

Louis Mercredi, le chef de la première Nation Denesuline de Fond-du-Lac, a salué cet investissement, qui permettra « d’avoir une piste plus sécuritaire ».

« Parce que Fond-du-Lac est une communauté qui dépend à 95 % des vols d’avions, cette annonce est très importante pour notre communauté », a-t-il ajouté.

Des survivants de l’écrasement d’avion se réjouissent également de ces rénovations.

C’est le cas de Helen Laurent qui, même si elle se dit contente de cette annonce, ne cache pas craindre de remonter dans un avion.

« Chaque fois que je dois aller dans le sud de la province pour des soins de santé, je le fais en voiture », confie-t-elle.

Ce n’est pas le premier investissement dans cet aéroport depuis la tragédie. La compagnie West Wind Aviation y a construit un nouvel édifice pour garder l’équipement de dégivrage à l’abri du froid.

Avec les informations de Lise Ouangari