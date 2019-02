Agents unilingues sur la colline du Parlement : la GRC ne respecte toujours pas ses obligations

Dans un compte rendu, rédigé en janvier, la Commissaire adjointe aux langues officielles, Ghislaine Saikaley, affirme que la police nationale a ignoré toutes les recommandations formulées dans son rapport d'enquête rendu public en mars 2017.

Son rapport d'enquête faisait suite à une plainte formulée en 2015 par l'ex-député du NPD d'Acadie-Bathurst, Yvon Godin, qui reprochait aux agents de police en poste à la colline parlementaire de ne pas savoir parler français. Certains patrouilleurs affectés à la colline du Parlement ne sont pas bilingues , avait-il vertement dénoncé. À plusieurs reprises, on m'a répondu : ''I don't speak French''.

Quatre ans plus tard, force est de constater que la situation n'a pas changé, souligne Mme Saikaley dans un rapport préliminaire de suivi des recommandations. La GRC, écrit-elle, n'a mis en place aucune procédure pour rappeler à ses agents l'importance de communiquer avec le public dans les deux langues officielles lorsqu'ils sont affectés à la colline du Parlement.

De plus, poursuit-elle, le corps policier n'a fait aucun inventaire lui permettant de déterminer le nombre d'agents à sa disposition qui peuvent fournir des services bilingues.

Au demeurant, elle note que les hauts responsables n'ont développé aucun plan d'action comprenant des objectifs clairs et des échéances précises pour faire en sorte de toujours avoir un nombre suffisant d'agents bilingues sur la Colline du Parlement.

Les recommandations de la commissaire en 2017 Rédiger et mettre en place, dans un délai de trois mois, une procédure qui exige de faire des rappels bisannuels des obligations en matière de langues officielles à tous les agents sur la colline du Parlement Déterminer et surveiller, dans un délai de six mois suivant la date du rapport final, le nombre d'agents nécessaires à la prestation d'un service de qualité égale dans les deux langues officielles sur la colline Développer un plan d'action, dans les 12 mois suivant la date du rapport final, qui comprend des résultats attendus et des échéances précises pour assurer le bilinguisme de la GRC sur la colline

L'ex-député néo-démocrate d'Acadie-Bathurst, Yvon Godin Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Yvon Godin, stupéfait

Joint à Bathurst, où il réside en permanence depuis sa retraite de la vie politique, Yvon Godin dit être complètement renversé par les déclarations émises dans le rapport de Mme Saikaley. Le rapport est sorti en 2017. J'avais confiance que tout avait été réglé. Et là, je viens de m'apercevoir qu'absolument rien n'a été fait , a-t-il lancé.

Je pense que c'est un manque de respect des langues officielles de notre pays. C'est un manque de respect de nos lois et de la Constitution que la GRC est en train de démontrer , a-t-il déclaré, dépité.

Si on n'est pas capable de respecter les langues officielles directement au parlement, comment voulez-vous que les autres institutions les respectent dans le reste du pays? Yvon Godin, ancien député d'Acadie-Bathurst

M. Godin reproche aussi au commissaire des langues officielles de ne pas utiliser tous les moyens mis à sa disposition pour forcer le corps policier à respecter ses obligations linguistiques.

Le commissaire, c'est le chien de garde des langues officielles. Il devrait prendre des procédures plus raides pour faire respecter nos lois , a-t-il plaidé. Si le commissaire de la GRC ne veut pas mettre en place des personnes bilingues au Parlement, le commissaire aux langues officielles a le pouvoir d'aller devant les tribunaux et de le forcer avec un jugement de la cour.

Dans une lettre qu'il a fait parvenir à Ghislaine Saikaley, M. Godin s'interroge sur le caractère approprié des démarches que le Commissariat a prises au fil du temps pour vérifier que la réalisation de ses recommandations ait été en cours dès qu'elles ont été formulées .

L'ex-député soutient que le commissariat a laissé passer trop de temps entre le moment où il a émis ses recommandations à la GRC et le moment où il a fait le suivi et rédigé ses conclusions.

Au bureau du commissaire, la gestionnaire des affaires publiques Antonia Papadakou a réfuté les allégations de M. Godin, en défendant la démarche de Mme Saikaley.

Il s’agit d’un travail continu , a-t-elle réagi par voie de communiqué. Dans ce cas ici, nous avons eu plusieurs échanges avec l’institution fédérale responsable de la sécurité sur la Colline du Parlement, et ce, pendant l’enquête, entre l’enquête et le suivi et pendant le suivi des recommandations.

Mme Papadakou a admis, cependant, certains dossiers sont plus complexes que d’autres à traiter .

Quant à la GRC, elle n'avait pas encore répondu aux questions de Radio-Canada au moment de mettre sous presse.

Avec la collaboration du journaliste Antoine Trépanier