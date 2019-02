L’amour à la fleur de l’âge

Au collège Louis-Riel à Winnipeg, les couloirs sont bruyants de l'effervescence des adolescents.

En ce 14 février, Marie-Lyn Topp et Brianne Desautels vendent des pâtisseries aux couleurs de l’amour.

Les deux jeunes de 12e année espère ainsi financer leur bal des finissants. « Ça se vend bien », s'exclame Brianne Desautels.

Il faut dire que certains ont déjà le cœur en émoi.

Samuel Bédard est en 7e année et « a une fille en particulier [qu’il] garde en vue ».

Comme beaucoup de ses camarades, il adhère à « l’amour romantique avec deux personnes qui partagent des sentiments ».

Emma Szklarczk, en 7e année, a une définition plus précise.

« L’amour c’est une relation très spéciale. C’est être joyeux tout le temps », affirme-t-elle.

Une vision de l’amour que certains appliquent d’ailleurs au quotidien.

« Avec mon valentin, on aime s’amuser. On aime socialiser, sortir, mais aussi rester ensemble à l'intérieur. On a des centres d’intérêt différents, mais on s’intéresse à ceux de l’autre », explique Manon Comeault, 12e année.

Pour la plupart de ces jeunes, la Saint-Valentin reste avant tout la fête de l’amour au sens large.

« C’est une journée pour partager l’amour avec toutes les personnes qui sont dans ta vie », affirme Samuel Bédard.

D’autres sont plus pragmatiques.

« C’est une journée pour manger du chocolat et passer du temps avec mes amis », reconnaît Brianne Desautels.