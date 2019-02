Pour la Saint-Valentin, des élèves de 8e année ont le coeur aux affaires

Des élèves de Fredericton profitent de la Saint-Valentin pour amasser des fonds pour leur voyage de fin d'année et explorer leur fibre entrepreneuriale.

Avec l’aide du personnel enseignant, les élèves de 8e année à l’École Les Éclaireurs ont mis sur pieds des microentreprises, juste à temps pour le 14 février.

Les élèves ont eu une idée de faire des activités pour la Saint-Valentin, et on a trouvé ça génial , dit l’enseignante Annie Morrison.

Vente de fleurs, gardiennage des plus jeunes et danse de la Saint-Valentin sont au nombre de ces activités. Les jeunes ont d’ailleurs vendu 144 roses.

Par exemple, les parents d’élèves pourront confier leurs enfants à l’école le soir de la Saint-Valentin, ce qui leur permettra d’avoir leur soirée pour souper en amoureux.

On invite tous les enfants de 3 à 11 ans à venir à l'école, et nous on va s'occuper d'eux pour que les parents puissent sortir , explique Emma, l’une des jeunes étudiantes.

D’après le reportage de Camille Bourdeau