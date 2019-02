Des locataires de Montréal-Nord dans un cauchemar de punaises de lit et de rats

Des locataires d'un immeuble de Montréal-Nord vivent un cauchemar quotidien, en raison d'une infestation de coquerelles, de punaises de lit et de vermine. Ils sont épuisés et ne savent plus à qui s'adresser.

Jessica Fauvelle et sa mère vivent dans un appartement infesté de rats, de souris, de coquerelles et de punaises de lit.

La vermine est présente à un tel point qu'un matin, Jessica s'est réveillée le visage couvert de piqûres. « J'ai dû aller à la clinique, on m'a prescrit un antibiotique et on m'a dit que c'était bien des piqûres de punaises de lit », soutient-elle.

L'appartement du voisin de Mme Fauvelle présente les mêmes problèmes. Photo : Radio-Canada

L'immeuble fait l'objet d'une reprise par la Banque Laurentienne, en raison d'un défaut de paiement du propriétaire. Radio-Canada a tenté de le joindre, sans succès.

La banque, qui est responsable de la revente du bâtiment, a même décidé de faire appel à un exterminateur pour faciliter une future transaction.

Mais les problèmes persistent et les locataires ne savent plus à qui s'adresser.

« On ne peut pas rester là, c'est invivable », lance Jessica Fauvelle. Photo : Radio-Canada

On est à bout de ressources. Jessica Fauvelle, locataire

Immeuble inspecté

La mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black, est au fait du dossier et affirme que de nombreuses interventions ont été faites dans cet immeuble, au cours des dernières années.

Les problèmes d'insalubrité à Montréal-Nord, on les connaît bien et, en même temps, on veut y faire face et s'attaquer à cette problématique-là. Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord

Christine Black affirme que plusieurs mesures ont été mises en place, comme la création d'un fonds d'urgence pour les locataires, mais elle admet qu'il faut plus de ressources.

Il faut plus d'inspecteurs pour plus d'inspections. On reçoit une centaine de plaintes chaque année. Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord

Avec les informations de Kim Vermette