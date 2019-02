Jovenel Moïse, un président novice conspué dans les rues en Haïti

La télévision d'État TNH a néanmoins évoqué jeudi après-midi une possible allocution présidentielle, sans autre détail.

« Si on regarde la Constitution, le président n'est pas en situation de gouverner. Le président doit être maître de sa parole et décider quand il parle », avait indiqué plus tôt à l'AFP Renald Lubérice, secrétaire général du Conseil des ministres, pour justifier ce silence présidentiel.

« En revanche, le gouvernement doit expliquer en tout temps à la population ce qu'il fait », a ajouté ce proche du président.

Mais ni le premier ministre Jean-Henry Céant, ni ses ministres n'ont dit un mot depuis le début des manifestations qui, en une semaine, ont causé la mort d'au moins sept personnes et d'importants dégâts matériels.

« Le pays est à la dérive. Si un président ne dirige rien, il vaut mieux qu’il parte », a préconisé mercredi l’ancien premier ministre d'Haïti et ex-maire de Port-au-Prince, Evans Paul, dans une entrevue accordée au plus ancien quotidien du pays, Le Nouvelliste. Selon l'homme politique, également allié du pouvoir, la situation risquerait toutefois de se complexifier après un éventuel départ du chef d'État, car il n’y a pas « d'alternative clairement exprimée ».

Nous faisons un constat d’irresponsabilité particulièrement du côté du pouvoir qui ne se prononce pas sur la situation du pays et qui ne prend aucune initiative pour protéger la population… Evans Paul, ex-premier ministre d'Haïti (2015-2016)

« Ce qui est important aujourd’hui, ce n’est pas le mandat de Jovenel Moïse, mais c’est de trouver une issue favorable pour sortir le pays de l’instabilité », a-t-il également confié au média national.

Soupçons de corruption

Après une journée de mobilisation particulièrement violente mercredi, la colère populaire se cristallise autour de Jovenel Moïse.

Malgré des appels à la trêve d'alliés du pouvoir, tels qu'Evans Paul, des manifestations et des blocages routiers ont eu lieu, jeudi, à Port-au-Prince et dans plusieurs régions du pays.

« Il dirige en amateur, a multiplié les promesses intenables d'où le résultat aujourd'hui avec la révolte populaire », critique Marie-Yolène Gilles, directrice d'une organisation de défense des droits de la personne.

Pour promouvoir son programme baptisé « Caravane du changement », Jovenel Moïse a multiplié depuis mai 2017 les déplacements en province qui ont été autant d'occasions de promesses populistes. Comme en juin 2017, par exemple, avec l'assurance de fournir de l'électricité 24 heures sur 24 sur l'ensemble du territoire dans un délai de deux ans.

Gardant les ministres au second plan, cette caravane présidentielle a donné lieu à l'achat d'engins lourds, au lancement de grands travaux, mais le coût de cette politique n'a jamais été communiqué malgré les demandes répétées des médias.

Des manifestants à Port-au-Prince réclament la démission du président Jovenel Moïse. Photo : The Associated Press / Dieu Nalio Chery

Les manifestants désormais frustrés de n'avoir pas constaté d'amélioration de leurs conditions de vie sont très mécontents du président qu'ils considèrent corrompu et soutenu par une bourgeoisie oligarchique.

Dans un rapport publié fin janvier, la Cour supérieure des comptes - qui a enquêté sur la gestion de fonds prêtés par le Venezuela à Haïti depuis 2008 - a noté que la compagnie Agritrans qui était à l'époque dirigée par M. Moïse, avait été payée pour réhabiliter une route, mais le contrat pour ce chantier n'a pas pu être retrouvé par les juges.

Cette entreprise agricole, créée en 2014 et qui a bénéficié en 2015 d'un prêt gouvernemental de 6 millions de dollars, soulève de nombreuses interrogations et génère des soupçons de corruption chez les opposants.

« Il était totalement inconnu du grand public, mais la candidature de Jovenel Moïse a attiré l'attention de plus d'un, car il avait des moyens », se souvient Marie-Yolène Gilles.

Malheureusement en Haïti, la lutte contre la corruption n'est pas sur le devant de la scène et il n'y a pas vraiment d'enquêtes menées pour déterminer d'où vient l'argent qui finance les campagnes. Marie-Yolène Gilles, militante

Un ancien entrepreneur

Avant d'entrer en politique, l'actuel chef d'État haïtien, âgé de 50 ans, avait fait carrière en créant plusieurs entreprises dans le nord du pays, dont il est originaire.

Traitement des eaux, secteur énergétique ou encore production agricole - d'où lui viendra son surnom pendant la campagne électorale de « Neg Bannan nan », c’est à dire « l'homme banane » en créole -, ce sont ces diverses expériences entrepreneuriales qui ont permis à Jovenel Moïse de rencontrer en 2014 son mentor qui était alors le président Michel Martelly, ancienne star du carnaval et tout aussi novice en politique avant son élection en 2011.

Le président d'Haïti Jovenel Moise et son épouse Martine, et le premier ministre Jean-Henry Ceant Photo : The Associated Press / Dieu Nalio Chery

« C'était lors du voyage officiel du président Martelly en Allemagne, où une délégation d'entrepreneurs avait été invitée », a rappelé M. Lubérice.

Jean-Henry Céant, qui a été deux fois candidat à la présidence, a été nommé chef du gouvernement en septembre à la suite de la démission forcée de Jack Guy Lafontant.

Ami personnel de Jovenel Moïse, M. Lafontant était lui aussi novice en politique. Il a quitté son poste en juillet après une flambée de violence, trois jours d'émeutes provoquées par une tentative gouvernementale d'augmenter le prix des carburants.