Un premier anniversaire et des projets chez Ubisoft Saguenay

Le programme Ubisoft Éducation vise à préparer les jeunes aux métiers du futur. C’est pourquoi l’entreprise s’associe avec des partenaires locaux à chaque niveau du cursus scolaire.

On veut créer la relève de demain, soutient Yannis Mallat, le président-directeur général des studios canadiens Ubisoft. On a expérimenté des trousses numériques auprès des élèves de l'école primaire Saint-Isidore à Chicoutimi et, dès septembre prochain, des projets de création de jeux vidéo débuteront à l’école secondaire Charles-Gravel.

Ubisoft Saguenay est aussi en discussion avec les cégeps de Jonquière et de Chicoutimi pour créer une attestation d’études collégiales. M. Mallat veut trouver une entente qui servirait les besoins des programmes d’enseignement ainsi que les besoins de « l’industrie techno-créative ».

Collaboration avec l’UQAC

L'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) accueillera une extension du laboratoire de prototypage Ubisoft La Forge.

C’est un laboratoire de recherche sur l’analyse de données. On peut dire qu’on fera de l'intelligence artificielle made in Saguenay. Alexandre Cloutier, vice-recteur aux partenariats et secrétaire général de l'UQAC

Ubisoft va aussi offrir quatre bourses d'études aux étudiants de l'Université, qui se distingueront dans les disciplines liées à l'informatique et aux jeux vidéo, dont une bourse exclusivement féminine pour diversifier le secteur professionnel.

Revitalisation des locaux

Le projet de revitalisation du quartier a été dévoilé aux employés. D'ici l’été 2020, la façade du studio devrait être totalement métamorphosée, selon Jimmy Boulianne, le directeur général d'Ubisoft Saguenay.

La future façade des bureaux d'Ubisoft à Saguenay. Photo : Les Immeubles Perron

En l'espace d'un an, Ubisoft Saguenay assure avoir respecté ses objectifs d'embauche.

L'équipe compte actuellement 46 employés exerçant une dizaine de métiers différents.