Le leadership du maire Lussier remis en question

Dans un message publié sur sa page Facebook, le conseiller du district de Deauville a dénoncé les tergiversations du maire Lussier dans le dossier des Jeux de la Francophonie. Il déplore aussi la réaction du maire concernant l'annonce du gouvernement du Québec qui est prêt à investir 17 millions de dollars pour le financement de ces jeux, un montant qui est insuffisant pour couvrir toutes les dépenses prévues.

La gestion du maire Steve Lussier avait déjà été critiquée par bon nombre de conseillers municipaux alors qu'il avait rapidement fermé la porte aux Jeux de la Francophonie au lendemain du désistement de Moncton-Dieppe.

En entrevue au Téléjournal Estrie, le maire s'est défendu d'être fin prêt pour soutenir la candidature de Sherbrooke. Il a aussi soulevé que de monter un dossier de candidature demandait beaucoup de temps et d'argent.

Il soutient que sa réponse rapide était justifiéee. Le gouvernement du Québec m'affirmait haut et fort qu'il n'y avait aucun budget de prévu de leur côté, ce qui était tout à fait normal. De notre côté, on n'avait rien non plus budgété!

Concernant les attaques de PierreTremblay, M.Lussier répond que le conseiller ne connaît pas non plus tous les développements dans le dossier.