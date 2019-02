Cadeau du fédéral pour des clubs de motoneige du Lac-Saint-Jean

Le club Lac-Saint-Jean reçoit près de 148 000 $, alors que le club Passe-Partout de Roberval reçoit 139 000 $.

L'argent servira à acheter de l'équipement plus performant et à améliorer l'entretien des pistes.

La ministre Joly entend ainsi développer davantage le tourisme hivernal.

On veut étendre la saison touristique parce que, oui, on a du tourisme l’été, mais on est aussi un pays d’hiver et il faut attirer encore plus les touristes l’hiver , explique-t-elle.

La ministre a également rappelé que l’industrie touristique mondiale connaît une croissance de 4 % par année et que le Canada doit en profiter.