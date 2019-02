Des automobilistes blessés par un morceau de glace dans leur pare-brise

Les deux passagers du véhicule ont été transportés à l'hôpital pour recevoir des soins, mais on ne craindrait pas pour leur vie.

L'homme et la femme dans la soixantaine circulaient sur le boulevard Rideau lorsque la glace s'est détachée d'un camion pour se retrouver sur leur pare-brise.

[On demande aux gens de nous aider] si quelqu'un a aperçu quelque chose pouvant nous donner une description plus complète du véhicule concerné. Pour le moment, tout ce qu'on a c'est un camion de couleur blanche. Lorsqu'on circule sur la chaussée, il faut bien déneiger son auto et rappelez-vous que vous êtes responsables de la neige qui se détache de votre voiture , déclare la porte-parole de la Sûreté du Québec, Marie-Josée Ouellet.

Selon le code de la sécurité routière, aucun véhicule ne doit circuler sur la voie publique s'il est couvert de neige ou de glace.

Les automobilistes coupables s'exposent à des amendes entre 60 $ et 100 $.