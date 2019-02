L’apparition de crevasses force 14 familles à quitter leur maison à Sechelt

La famille Pednaud fait partie de ceux touchés. Elle a dû déménager de leur maison de 370 mètres carrés qu’ils avaient fait construire il y a quelques années.

La mère, Rae-Dene Pednaud, raconte que les autorités leur ont demandé de partir le plus vite possible. On nous a dit de laisser le chauffage et une lumière allumée dans l’entrée pour montrer que nous sommes partis , se souvient-elle.

Un gouffre est apparu le jour de Noël sur un terrain tout proche. Selon le district, le terrain appartient au promoteur immobilier Concordia Development qui aurait fait combler le trou avec l’équivalent de 40 camionnettes de matériaux.

Depuis, d’autres trous ont été repérés dans le quartier, poussant le district à publier un ordre d’évacuation. L’état d’urgence à l’échelle locale devrait être mis en place vendredi.

Un barrage routier a été érigé mais les résidents peuvent accéder à leurs maisons pour déménager. L'ordre d'évacuer touche 14 maisons.

Rae-Dene Pednaud dit que l’évacuation a commencé au plus fort de la tempête de neige. Elle et sa famille ont dû transporter leurs affaires dans un chariot pour enfant jusqu’à leur véhicule garé plus bas.

Rae-Dene Pednaud transporte des affaires dans un charriot pour fuir le risque de glissement de terrain. Photo : Ed Pednaud

L’habitante de Sechelt dit que des dizaines de personnes se sont présentées avec des véhicules tout terrain pour les aider à déménager. Ils ont transporté leurs meubles et leurs affaires dans un entrepôt. La famille dort dans un chalet de 46 mètres carrés qu’on leur a prêté.

Je n’arrive pas à croire qu’on ne reviendra jamais. Rae-Dene Pednaud, une habitante obligée d’évacuer

Ed Pednaud en veut au district qui a accordé les permis de construction. Il s’est plaint aux élus locaux, dont la députée Pamela Goldsmith-Jones, indiquant qu’il continue à rembourser un emprunt sur sa maison alors qu’il ne peut plus y habiter.

La maire de Sechelt, Darnelda Siegers, n’a pas répondu aux demandes d'entrevues de CBC News, jeudi, mais le personnel du district a fourni un document indiquant que le district et les contribuables de Sechelt n’ont pas à régler un problème créé par une entreprise privée.

Selon le district, l’état d’urgence de vendredi doit permettre aux habitants d’obtenir un logement et des bons d’alimentation pour 72 heures.

Avec les informations de Rafferty Baker