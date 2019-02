Écrits controversés : Maxime Bernier défend son porte-parole

« On essaie de mettre des bouts de phrase de différents articles qui ont été écrits pour en arriver à une théorie que M. Masse est un homme raciste. C'est complètement ridicule et faux », a-t-il lancé en entrevue un peu plus tôt cette semaine.

Le Beauceron commentait le fait que l'organisation juive B'nai Brith ait déterré plusieurs textes signés il y a environ une quinzaine d'années par son proche collaborateur dans un webzine libertarien.

Dans deux d'entre eux, Martin Masse tente de faire la démonstration que l'ancien président du Front national Jean-Marie Le Pen et l'ex-politicien d'extrême droite Jörg Haider, mort en 2008, ne sont pas des néonazis.

Au téléphone, il a soutenu qu'il n'avait « pas envie de reprendre chacun des textes écrits il y a 20 ans et de les réexpliquer », et a accusé le B'nai Brith de déformer ses propos.

Maxime Bernier, alors candidat du Parti conservateur du Canada, assis à côté de Martin Masse, en 2008. Photo : La Presse canadienne / Clement Allard

« Eux disent que j'ai défendu Jean-Marie Le Pen. Mon seul argument, comme pour Jörg Haider, c'est que ce n'était pas un néonazi, a tranché Martin Masse. Je n'ai défendu aucune déclaration de Jean-Marie Le Pen sur l'Holocauste ou quoi que ce soit. »

Il estime que l'enquête réalisée par le B'nai Brith, qui a publié des liens vers plusieurs articles dans un communiqué paru jeudi dernier, est une campagne de salissage orchestrée à des fins politiques.

Car le directeur général de l'organisation, Michael Mostyn, est un ancien candidat du Parti conservateur. L'objectif est « de discréditer le Parti populaire », et « ce gars-là [...] a fait ça en collaboration avec le Parti conservateur, j'en suis persuadé ».

Maxime Bernier partage la même analyse. Il n'a pas souhaité commenter les écrits passés de son fidèle collaborateur, avec qui il a notamment travaillé à l'Institut économique de Montréal. « Je ne me suis pas caché que je suis un politicien qui prône la liberté individuelle », a allégué l'ancien élu conservateur.

Mais une chose est claire : Maxime Bernier n'a pas l'intention de larguer Martin Masse.

« On a bâti ce parti-là ensemble, et on va continuer. Je suis très heureux et très privilégié de pouvoir bénéficier de ses conseils depuis tant d'années », a lancé le chef du Parti populaire.