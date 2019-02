La CSN lance une campagne pour valoriser les travailleurs des services publics

Les travailleurs des services publics ont reçu des chocolats pour la St-Valentin. Photo : gracieuseté CCATNQ

Le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (CSN), Félix-Antoine Lafleur, estime que les travailleurs ont évolué dans un contexte austère au cours des dernières années. Année après année, ils subissent les compressions et on ne sait pas quelles vont être les dispositions du présent gouvernement , déplore-t-il.

La pénurie de main-d'œuvre contribuerait aussi à une surcharge de travail chez certains, estime M. Lafleur. La surcharge de travail va mener à une augmentation des conséquences au niveau psychosocial , ajoute-t-il.

C'est donc pour ces raisons que la CSN estime nécessaire de valoriser le travail de ces travailleurs. On veut prendre l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui de leur dire merci et de les encourager à poursuivre leur bon travail, qu'on sera là pour les soutenir , souligne M. Lafleur.

On veut rappeler à quel point le travail de ces personnes est important. Ils font partie de la colonne vertébrale qui tient l'ensemble des services publics. Félix-Antoine Lafleur

Des représentants de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec et du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec ont d'ailleurs profité du jour de la Saint-Valentin pour rendre visite aux travailleurs et leur distribuer des chocolats.