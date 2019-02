Le Manitoba signe une entente de cinq ans pour le transport aérien

Le gouvernement du Manitoba a annoncé jeudi avoir signé un contrat avec Exchange Income Corporation (EIC), une entreprise de Winnipeg, afin de privatiser le transport aérien. L'entente d'une durée de cinq ans est évaluée à 4,2 millions de dollars par an.

L'entente permettra à la province de réaliser des économies de 1,3 million de dollars par an.

Cette annonce suit l'annonce de la privatisation du service de lutte contre les feux de forêt et le projet de privatisation des services d'ambulance aérienne.

« Cet accord va garantir des services plus sécuritaires et à moindre coût pour les Manitobains », affirme le ministre de l'Infrastructure, Ron Schuler.

Selon lui, l'entente réduira le nombre de fois où les dates d'audience dans les communautés du Nord sont reportées ou annulées en raison de problèmes de vols pour amener du personnel ou des accusés devant les tribunaux.

Dans le passé, 97 % du transport aérien de la province étaient pris en charge par des transporteurs privés. Ron Schuler dit cependant qu'aucun tarif ou norme de service n'avait été défini, de sorte que les vols pouvaient être annulés ou changés sans préavis.

Le ministre de l'Infrastructure, souligne que EIC possède des hangars et des avions dans toute la province et opère sous les bannières Bearskin Lake Air Service, Calm Air, Custom Helicopters, Keewatin Air et Perimeter Aviation.

L'ancien premier ministre progressiste-conservateur Gary Filmon, conjoint de la lieutenante-gouverneure du Manitoba, est le président du conseil d’administration d’EIC.