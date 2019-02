Une 5e patinoire communautaire pour la Fondation des Sénateurs à Gatineau

L’aménagement de la patinoire a nécessité un investissement d'environ 250 000$, provenant d’un partenariat entre la Fondation des Sénateurs, la Ligue nationale de hockey (LNH) et le 24 heures de Tremblant. La Ville de Gatineau a également défrayé des coûts de 410 000$ pour réaménager le parc l’an dernier.

Il s’agit d’une patinoire d'une dimension de 46 m par 21 m. Elle repose sur une base en asphalte et compte des bandes permanentes, ce qui permettra aux utilisateurs de pratiquer d’autres sports, comme le basketball.

C’est non seulement une infrastructure, c’est aussi un endroit de rassemblement pour la communauté avec une programmation 12 mois par année. On voit les paniers de basketball, on organise des camps d’été. C’est plus qu’un endroit pour patiner

Jonathan Bodden, vice-président de la Fondation des Sénateurs d’Ottawa