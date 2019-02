Tetris s’attaque à Fortnite et entre dans l’arène des battle royale

Tetris 99, annoncé mercredi, lors du traditionnel Nintendo Direct, permet aux joueurs de Switch d’affronter 98 autres personnes en même temps dans une partie. L’expression « Que le meilleur gagne » prend alors tout son sens, puisque sur les 99 joueurs, un seul peut remporter la victoire.



Fondamentalement, Tetris 99 est on ne peut plus classique. Le principe de base est le même que le jeu original de 1984 : aligner les pièces qui tombent du haut de l’écran de façon à former des lignes.

Là où le jeu diffère, c’est dans sa mécanique de « lignes poubelle ». Les joueurs qui complètent des lignes (et qui les éliminent ainsi de leur écran) envoient des lignes poubelle aux autres joueurs au hasard. Ces lignes sont pleines, à l’exception d’un bloc. Les personnes qui en reçoivent doivent donc réagir rapidement pour les éliminer, au risque de perdre la partie si leur pile de blocs atteint le sommet de leur écran.

Des critiques qui l’ont essayé l’ont décrit comme une façon rafraîchissante de jouer à l’un des jeux les plus classiques du genre. L’envoi de lignes poubelle encouragerait en effet un rythme de jeu plus rapide, ce qui défavoriserait les joueurs trop stratégiques. Toutefois, en fin de partie, alors que les blocs et les lignes poubelle s’empilent, la rapidité doit être accompagnée d’une bonne dose de talent et de stratégie si l’on veut triompher.

Tetris 99 est offert gratuitement aux abonnés du service Switch Online, le système de jeu en ligne de Nintendo.