Émilise Lessard-Therrien demande plus de places en CPE pour l'Abitibi-Témiscamingue

La députée solidaire interpelle le représentant du gouvernement à la suite de sa déclaration cette semaine sur les 13 000 places qui dormiraient sur les tablettes du ministère de la Famille.

Pour Émilise Lessard-Therrien, il est urgent de créer de nouvelles places pour répondre à la pénurie de places en garderie observée en Abitibi-Témiscamingue.

Sur ces 13 000 places, il y a des places qui sont octroyées et il y en a qui remontent à 2011. Alors là, ils vont entamer un chantier pour savoir qu'est-ce qui arrive avec ces places et si les besoins sont encore réels là où les places sont octroyées. Je lui ai rappelé que les besoins sont urgents surtout du côté de Rouyn-Noranda et que moi ces places-là ça m'intéresse et qu'on en veut dans le comté.

Selon la députée, le manque de places dans le réseau des CPE est un frein pour attirer la main-d'oeuvre qualifiée dans la région.