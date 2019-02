Les émoticônes comme outil de séduction

Les émoticônes jouent un rôle important dans les communications conduisant à de nouvelles relations amoureuses ou sexuelles, indique une étude de l'Université de la Colombie-Britannique dans l'Okanagan (UBCO) publiée dans le Canadian Journal of Human Sexuality.

Une équipe de chercheurs, dirigée par la professeure associée au département de Psychologie de l’UBCO Jocelyn Wentland, s’est intéressée à l’utilisation d'émoticônes en contexte de séduction et aux traits de personnalités de ceux qui envoient et reçoivent ces images.

« Nous avons essayé de comprendre comment les gens peuvent ajouter plus de contexte émotionnel dans leurs messages textes », explique Jocelyn Wentland.

Les chercheurs ont divisé les émojis en deux catégories : les visages et les autres symboles.

Dans le premier groupe d’images, le visage qui fait un clin d’oeil, celui avec un sourire en coin et celui qui envoie un baiser sont les plus utilisés, selon l’étude.

Parmi les symboles, les résultats indiquent que les trois gouttes d’eau, l’aubergine et la langue sont les émojis qui reviennent le plus souvent.

Intelligence émotionnelle et technologies

Jocelyn Wentland soutient que l’utilisation de ces petites images dans les communications par écrit permet de tâter le terrain, particulièrement entre nouveaux partenaires. « Ça peut être : "hey, j’ai hâte de te voir ce soir", avec un visage qui fait un sourire, ou "hey, j’ai hâte de te voir ce soir" avec un clin d’oeil, souligne-t-elle. Cela permet aux gens d’exprimer différentes intentions en fonction des différents émoticônes. »

Agrandir l’image Ces émoticônes sont les plus utilisés en situation de séduction, selon une étude de l'Université de la Colombie-Britannique dans l'Okanagan. Photo : Emojipedia

Plus de la moitié des 693 participants à l’étude ont répondu que l’utilisation de ces émoticônes mène à des comportements de nature sexuelle.

La professeure précise qu’il faudrait faire plus de recherche pour mieux comprendre comment les messages et les images qui les accompagnent peuvent être interprétés. « Ce serait intéressant d’explorer l’intelligence émotionnelle et les nuances dans l’utilisation de ces nouvelles technologies en situation de séduction », dit-elle.