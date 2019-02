Grand Marché de Québec : « Vous trouverez de tout », promet Régis Labeaume

La liste des produits qui seront offerts au futur Grand Marché de Québec sera à ce point diversifiée qu'il sera possible d'y faire ses emplettes de A à Z, assure Régis Labeaume.

« Dans le domaine du spectacle, on appelle ça un plug-in : vous entrez là, vous sortez, il vous manque absolument rien », indique le maire.

La Ville de Québec a dévoilé jeudi la liste des 30 marchands permanents qui s’installeront au marché public situé sur le site d’ExpoCité.

Fruits et légumes, charcuterie, cidres, café, produits de la mer, sirop d’érable, fromages, etc., Régis Labeaume mentionne que tout a été fait pour offrir des produits diversifiés qui reflèteront « tout le savoir-faire des producteurs des six MRC de la Capitale-Nationale ».

Chaque marchand, chaque service qui prendra place dans le Grand Marché a été judicieusement choisi pour offrir des produits diversifiés qui permettront à la clientèle du marché de trouver tout sous un même toit. Régis Labeaume, maire de Québec

Le Grand Marché accueillera 32 boutiques permanentes et 60 étals en été. Vingt étals seront également aménagés au marché saisonnier, qui sera situé sous un chapiteau, à l’emplacement de l’actuel Marché du Vieux-Port.

Liste des commerçants permanents du Grand Marché de Québec Accomodation Chalou

Bleu Nature

Boucherie Florent et fils

Brûlerie Rousseau

Cerisaie La Belle des Bois

Chocolat Harmonie

Cidrerie Verger Bilodeau

Cidrerie et Vergers Pedneault

Délices d’Antan

Délices de la mer

Domaine De Lavoie

Domaine Le Cageot

Emeu Charlevoix

Érablière Godbout

Ferme Québec-Oies

La Boîte à Pain

La Tomaterie

Laiterie de Charlevoix

Le Canard Goulu

Le Pied Bleu

Les Cochons tout ronds

Miel des Ruisseaux

Mieillerie St-Patrice

Panier et Pignons

Pasta Si!

Productions horticoles Demers

SAQ

SNO Microbrasserie Nordik

So-Cho le Saucissier

Volaille exquise

Dépassements de coûts et opposition

Le Grand Marché devrait ouvrir ses portes à la fin du mois de juin sur le site d’ExpoCité.

La Ville de Québec a révélé en décembre dernier que la facture du projet était passée 21,8 à 24,8 millions de dollars, une hausse de près de 14 %.

Le déménagement du Marché du Vieux-Port ne fait pas que des heureux. Des commerçants ont soulevé des doutes sur l’emplacement retenu par la Ville de Québec.



Certains reprochent à la municipalité de chercher d’abord et avant tout à développer le secteur autour du Centre Vidéotron, dont la revitalisation attendue tarde à se concrétiser, Québec n’ayant pas encore réussi à attirer une équipe de la Ligue nationale de hockey.

Des entrepreneurs de l’actuel Marché du Vieux-Port ont annoncé qu’ils allaient bouder le projet du maire Labeaume et renoncer à déménager leur commerce à ExpoCité.