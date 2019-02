Amazon renonce à son projet de siège social à New York

Le géant du commerce en ligne Amazon abandonne son projet d'établir son siège social à New York à la suite de l'opposition des politiciens locaux qui dénoncent l'octroi de faramineux incitatifs à la multinationale pour sa venue à New York.

Jeudi avant-midi, la direction d’Amazon a fait savoir sur son blogue qu’elle renonçait à implanter son nouveau siège social à Long Island City, dans le quartier Queens, un projet qui aurait généré plus de 25 000 emplois dans la région, selon elle.

« Un certain nombre de personnalités politiques locales ont dit clairement qu'ils s'opposaient à notre présence et ne travailleraient pas avec nous », a déploré le géant du commerce en ligne.

Amazon, dont le siège principal est à Seattle, avait annoncé en novembre dernier qu'elle allait construire deux nouveaux sièges sociaux : l'un à New York, dans le quartier du Queens, et l'autre en banlieue de Washington.

Or, la venue de ce géant à New York a généré un flot de critiques chez les politiciens locaux, notamment chez les démocrates qui ont dénoncé l’octroi de 2,8 milliards de dollars d’avantages et d’incitatifs à Amazon dans une entente apparemment secrète négociée par le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, et le maire de New York, Bill de Blasio.

Amazon, qui n’avait pas encore fait l’acquisition du terrain sur lequel elle comptait ériger son siège social, a préféré abandonner le projet en précisant qu'elle ne rouvrirait pas le processus de recherche qu’elle avait entrepris pour trouver la meilleure ville où établir ses futurs sièges sociaux.

« Jusqu’à nouvel ordre, nous procéderons comme prévu dans le nord de la Virginie et à Nashville, et nous continuerons d'embaucher et de faire croître nos 17 sièges sociaux et centres de technologie aux États-Unis et au Canada », écrit la direction de l’entreprise.

Pour Amazon, l'engagement de construire un nouveau siège social nécessite une relation et une collaboration positive avec l’administration locale et les élus de l’État qui doivent offrir un support à long terme aux entreprises.