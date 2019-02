Harmonisation des heures de visite dans les hôpitaux de l'Abitibi-Témiscamingue

Les visites dans les unités de courte durée peuvent se faire de 9 h à 21 h, 7 jours sur 7.

Pour les soins intensifs et les urgences, un maximum de deux visiteurs par usager sera permis à raison de 15 minutes par heure.

Pour l'établissement, il s'agit d'une amélioration importante du service pour les patients et leurs visiteurs ainsi que le personnel.

L'objectif c'est de permettre aux proches, aux proches aidants et aux familles d'aller voir les gens qui sont hospitalisés, de les rencontrer pour s'assurer que les gens soient bien accompagnés dans le processus. On souhaite dans le traitement avoir une plus grande participation des familles au processus, parce qu'on sait que plus les familles viennent nous voir, plus les patients sont heureux et plus leur moral est bon et leur séjour est moins grand chez nous , indique le PDG du CISSS-AT, Yves Desjardins.

Pour nous, c'est très important d'étendre ces heures le plus possible et d'être en mesure de donner une place à nos aidants, à nos familles pour qu'ils viennent rencontrer nos gens , ajoute-t-il.

Le CISSS demande aux visiteurs de respecter certaines règles de base, dont l'hygiène, éviter de visiter les proches s'ils présentent des symptômes reliés à une maladie contagieuse et respecter la quiétude et la tranquillité des autres usagers, entre autres.