Gestion des matières résiduelles : Gaspé et la MRC du Rocher-Percé s'entendent

Ce partenariat prévoit également que la Ville de Gaspé acquiert une partie des infrastructures déjà construites par la MRC du Rocher-Percé au coût de 1,3 million de dollars.

En décembre dernier, la Ville a adopté un règlement d'emprunt pour devenir copropriétaire du site de compostage avec la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie (RITMRG).

Le maire de Gaspé, Daniel Côté Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Cette situation évitera à Gaspé de devoir créér son propre site de compostage, se réjouit le maire, Daniel Côté. L’avantage c’est qu’on assume les risques ensemble, on fait le développement ensemble, on se partage les coûts et on évite la construction de nouveau site , dit-il.

D'après les informations de Bruno Lelièvre