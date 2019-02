Sting à Oshawa pour soutenir les travailleurs de GM

Le chanteur Sting et les membres de la distribution torontoise de The Last Ship, présenté à Toronto, offriront le spectacle gratuitement au centre Tributes Communities d’Oshawa. Des centaines de personnes se sont déplacées pour l'événement.

« Sting nous a contactés. Il a vu notre détermination [...] et a voulu nous aider », a soutenu le président d’Unifor, Jerry Dias.

Le fabricant automobile General Motors (GM) arrêtera à la fin de l'année 2019 la production de véhicules à son usine d'Oshawa. Cette annonce s'inscrit dans un plan de restructuration touchant les activités de l'entreprise en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde.

Ford annonce 40 M$ pour l’industrie automobile et dénonce Unifor

Doug Ford a dévoilé la première phase de son plan pour assurer l’avenir du secteur automobile dans la province. Photo : Radio-Canada

Le premier ministre ontarien a boudé l’événement d’Oshawa, jeudi, pour dévoiler publiquement la première phase de son plan pour assurer l’avenir du secteur automobile dans la province.

Doug Ford en a fait l’annonce dans une usine du secteur de Woodbridge, à Vaughan au Nord de Toronto.

Le plan prévoit une somme de 40 millions de dollars sur trois ans. La moitié de cet argent doit financer de nouvelles opportunités d’apprentissage et des stages. Le document présenté jeudi ne précisait pas quelles institutions auront droit à cet appui financier.

L'aide est arrivée. Nous sommes ici et nous allons aider l'industrie. Doug Ford, premier ministre de l’Ontario

Le premier ministre a profité de l'occasion pour dénoncer la riposte faite par Unifor, depuis l'annonce de la fermeture prochaine de l'usine à Oshawa. Doug Ford a rappelé que GM a toujours 5000 employés en Ontario.

Avant le point de presse de Doug Ford, le président d’Unifor saluait toute annonce positive, mais aurait bien voulu l’appui du gouvernement ontarien. « Si j’étais lui, je serais ici à Oshawa, en soutien avec les travailleurs. »