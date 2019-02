Les projets à Place du Saguenay donnent espoir aux commerçants

La renaissance de Place du Saguenay est bel et bien enclenchée. Le magasin à rayon Hart a ouvert ses portes mercredi et d'autres commerces sont attendus prochainement dans les anciens locaux de Sears.

Plusieurs commerçants ont espoir de voir la fréquentation augmenter au centre commercial.

Nous, notre credo, ce sont les travailleurs et la clientèle jeune. Comme les nouvelles boutiques annoncées vont être plus jeunes, on risque d’avoir plus de clientèle , indique le coiffeur Carl Tremblay qui travaille depuis cinq ans chez Éléganza.

Des clients marchent dans le centre commercial Place du Saguenay. Photo : Radio-Canada

Josée Fortin, assistante-gérante au Dollarama, sent un nouvel engouement pour Place du Saguenay.

Les clients nous le demandent souvent : “est-ce qu'il va y avoir quelque chose?” Et moi je leur réponds : “Oui, ça va arriver!” , lance-t-elle.

Le restaurant Coco Frutti, qui est ouvert depuis le 15 septembre, a déjà eu un effet sur la fréquentation du centre commercial selon sa gérante Annye Boivin. Depuis qu'on est là, il y a plus d’achalandage. Les autres commerçants nous le disent aussi.

Des annonces bientôt

Des travaux sont actuellement en cours dans les anciens locaux du Sears, fermé en 2017. Selon la compagnie Intella, propriétaire du bâtiment, les rénovations devraient être terminées autour du mois de mai.

L’annonce des nouveaux commerces devrait être faite d’ici deux semaines.