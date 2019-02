Des résidents du Bas-Saint-Laurent coincés en Haïti

Marie Beaulac et Clermont Deschênes sont originaires de Rimouski et de Mont-Joli. Leur retour d'Haïti était prévu mercredi, mais en raison des tensions actuelles dans le pays, ils ne sont toujours pas revenus.

Ils se trouvent présentement à 200 km de Port-au-Prince, et ils ne pas peuvent se rendre à l'aéroport puisque des routes et des ponts sont bloqués.

Clermont Deschênes explique que la compagnie aérienne Air Transat leur dit de se rendre à l'aéroport, à Port-au-Prince, mais le groupe affirme qu'avec 200 km de route à faire pour atteindre la capitale, il lui est impossible de s'y rendre de façon sécuritaire.

Toutes les routes sont bloquées, des grosses manifestations, des pneus qui brûlent. On ne peut pas sortir de notre camp plus qu'à 10 minutes à pied, pratiquement, puisque tout est fermé. Clermont Deschênes, missionnaire

Il faut comprendre qu'il y a une seule route qui va à Port-au-Prince, il n'y a pas deux routes, il n'y a pas de routes secondaires. La route principale, si elle est bloquée, personne ne peut bouger , affirme Clermont Deschênes.

Tensions palpables

Si les manifestations en Haïti sont d'une grande violence, Clermont Deschênes assure que le groupe ne prend pas de risques.

Si quelqu'un va sur la route avec une voiture, ils vont nous dire de rebrousser chemin. Ils sont hostiles si on essaie de passer. Si on essayait de passer, ce serait extrêmement dangereux, mais on fait aucun tentative pour mettre la vie en péril des gens. On n'a pas essayé de sortir non plus parce qu'on a eu des avertissements que tout est complètement fermé. Donc on est à notre camp, on a une bâtisse missionnaire et on reste tranquilles en attendant le déroulement des événements , soutient le missionnaire.

Une seule solution possible

Pour Clermont Deschênes, le groupe de missionnaire n'est pas en danger imminent. Il explique que les manifestations sont concentrées dans les rues.

Je ne pense pas que c'est le but des manifestants, [d']attaquer les missionnaires. C'est plutôt de manifester [dans] les rues pour couper tout traffic, tout ce qui pourrait se passer [dans le] commerce , soutient-il.

Pour sortir d'ici, pour nous, il y a une seule solution :qu'un hélicoptère vienne. Clermont Deschênes, missionnaire

Jusqu'à maintenant, on n'a eu aucune nouvelle. Ils disent qu'ils suivent ça de près, mais on n'a pas vu une alerte du gouvernement canadien de dire "On va aller chercher nos Canadiens". On n'a pas vu rien de leur côté , déplore-t-il.

Le missionnaire explique que le groupe s'est buté à des réponses vagues à la suite de leurs courriels à l'ambassade.

Tout le monde dit : "attendez". C'est comme s'ils se relancent la balle. Est-ce qu'Air Transat est le responsable parce qu'il y a eu du trouble [en] Haïti, ou est-ce que le gouvernement canadien va prendre à coeur de venir chercher ses compatriotes? C'est ça qu'on attend, de voir qui va prendre la pôle pour nous aider à sortir , explique-t-il.

Clermont Deschênes assure que les missionnaires ont assez de nourriture et de médication pour le moment. Il assure que tout le monde va bien même s'il ignore comment le groupe va s'en sortir.

On garde le fort et on va voir ce qui va arriver , soutient-t-il.

D'après l'entrevue réalisée par Richard Daigle à l'Heure de l'Est