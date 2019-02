Élections à Pessamit : le chef de la police se dit victime de pressions

C’est ce que nous apprenons dans une déclaration sous serment qu’il a faite et qu’il dit avoir envoyée à la Sûreté du Québec et aux gouvernements provincial et fédéral, entre autres, en réclamant une enquête.

À la suite des élections à Pessamit le 17 septembre dernier, les électeurs avaient 14 jours, selon leur code électoral, pour déposer un appel et contester une élection. Les demandes d’appel sont analysées par un comité indépendant formé du chef de police, du directeur général du conseil de bande et d’un avocat désigné par les deux premiers membres.

Or, selon le chef de police, le comité n’a jamais pu être constitué selon les règles prévues. De plus, il affirme faire l'objet de pressions pour qu'il traite trois contestations, qui auraient été déposées hors délai, contre le conseiller Jérôme Bacon-St-Onge.

Le chef de police affirme subir de la pression politique depuis le mois de novembre afin qu'il signe l'annulation de l'élection du conseiller. Le chef de police estime qu’il ne peut signer ces documents puisque selon lui il y aurait de l’ingérence et des irrégularités dans le processus.

Une rencontre se tiendrait en ce moment à Pessamit en lien avec ce dossier.