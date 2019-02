Donner de l’amour aux travailleurs du réseau public

Le coup d’envoi de la campagne en Mauricie a été donné jeudi, 14 février. Le thème est : Vous êtes les services publics. Merci .

Cette semaine, des représentants syndicaux vont distribuer des coeurs en chocolat aux syndiqués des secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux ainsi que des organismes gouvernementaux afin de leur rendre hommage de vive voix .

Dans un contexte où le secteur public a fait l'objet d'importantes compressions budgétaires et où la pénurie de main-d'oeuvre est de plus en plus criante, la prestation des services publics n'est pas aisée , a déclaré le président du Conseil central du Coeur du Québec, Paul Lavergne.

Il n'est pas exagéré de dire que les travailleuses et travailleurs [des services publics] font tous les jours de véritables petits miracles. Paul Lavergne, président du Conseil central du Coeur du Québec

L’initiative se déroule à la grandeur de la province.