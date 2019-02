Québec ensevelie : un autre 20 centimètres de neige vendredi

Les Québécois ne sont pas au bout de leur...pelle. Une autre dépression s'amène vers Québec et laissera jusqu'à 20 centimètres de neige supplémentaires vendredi.

Cette importante bordée s’ajoutera aux 40 centimètres déjà tombés sur la capitale qui se remet à peine du passage d’une tempête majeure mercredi.

La nouvelle dépression en provenance des Prairies frappera la Capitale-Nationale et la région de Chaudière-Appalaches – particulièrement Montmagny - plus durement qu’ailleurs en province, à compter de la nuit de jeudi à vendredi.

Des vents forts du nord-est pouvant atteindre 60 km/h causeront à nouveau de la poudrerie.

Retour à la maison périlleux

Le retour à la maison pour les automobilistes risque d’être périlleux pour le début du week-end, selon Dominic Martel, météorologue chez Environnement Canada.

« Le gros des précipitations va commencer vers 10h [vendredi] et ça va se maintenir jusqu’en soirée. Du 2 centimètres à l’heure et plus. Donc, ça va être problématique [pour l’heure de pointe] », explique le météorologue.

Avertissement de neige en vigueur pour les secteurs suivants Bellechasse

Côte-de-Beaupré-L'Île d'Orléans

Lévis

Lotbinière

Portneuf

Québec

Saint-Lambert

Valcartier - Stoneham

Important de vérifier les toits

Dominic Martel souligne également l’importance aux Québécois de vérifier les toits de leur propriété

Ça devient un enjeu. On recommande aux gens de façon prudente de déneiger leur toit. Dominic Martel, météorologue chez Environnement Canada

En additionnant les deux systèmes dépressionnaires, la région de Québec sera ainsi ensevelie par 60 centimètres de neige en quelques heures.

Heureusement, dame nature sera plus clémente samedi et dimanche.