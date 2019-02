BC Hydro achète l’électricité trop cher, selon un rapport

Dans son rapport, l'ancien directeur du Conseil du Trésor, Ken Davidson, affirme que les contrats pourraient coûter 16 milliards de dollars sur 20 ans aux clients de BC Hydro, soit l’équivalent de 200 $ par famille par an.

Il met en cause le gouvernement libéral de Gordon Campbell, qui aurait inventé un besoin urgent d’électricité tout en interdisant à BC Hydro de la produire. Le fournisseur aurait alors été obligé de signer des contrats avec des fournisseurs privés, créant une augmentation artificielle du prix de l’électricité dans la province.

Selon la ministre de l’Énergie de la Colombie-Britannique, Michelle Mungall, qui a commandé le rapport, cette pratique a déjà coûté aux clients de BC Hydro 3,2 milliards de dollars.

Un petit nombre de producteurs indépendants d’électricité en profitent, tandis que les clients sont coincés dans un plan de financement pour 40 ans. Michelle Mungall, ministre de l’Énergie de la Colombie-Britannique

Dans plusieurs cas, l’approvisionnement en électricité n’était pas adapté aux besoins des ménages, selon Ken Davidson. Par exemple, parmi les 105 contrats signés ces 17 dernières années, 71 concernent de l’hydroélectricité produite dans des rivières dont le débit est le plus fort au printemps, au moment où la demande en électricité est la plus faible et où les réservoirs de BC Hydro sont pleins.

L’ancien directeur du Conseil du Trésor recommande de mettre fin à l’obligation de BC Hydro d’être autosuffisant, ce qui lui interdit d’importer de l’électricité ou d’augmenter ses capacités de production et l’oblige à acheter l’énergie à des entreprises privées.

Ken Davidson recommande aussi que les contrats avec les fournisseurs indépendants d’électricité soient conclus au prix du marché, que les appels d’offres soient plus transparents et que la Commission des services publics de la Colombie-Britannique reprenne son pouvoir de contrôle sur BC Hydro.