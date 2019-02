10 films d’amour qui finissent mal, pour une Saint-Valentin larmoyante

Un texte de Justine de l’Église

Attention, cet article contient de nombreux divulgâcheurs.

Keanu Reeves et Charlize Theron dans Doux novembre Photo : Bel Air Entertainment/Warner Bros.

1. Doux novembre (Sweet November), 2001

Avec : Keanu Reeves, Charlize Theron

Un homme de carrière qui néglige sa vie personnelle accepte l’invitation d’une jeune femme à vivre un mois avec elle, sans plus. Il apprend auprès d’elle à apprécier la simplicité des bonheurs de la vie. Leur magnifique histoire d’amour pourrait bien se terminer, si l'on n’apprenait pas que Sara est atteinte d’un cancer en phase terminale. Elle refuse qu’il assiste à ses souffrances, et disparaît donc dans la brume.

À écouter pour se faire crever le cœur par la chanson Only Time, d’Enya.

Zooey Deschanel et Joseph Gordon-Levitt dans 500 jours ensemble Photo : Dune Entertainment/Fox Serachlight Pictures

2. (500) jours ensemble ((500) Days of Summer), 2009

Avec : Joseph Gordon Levitt, Zoey Deschanel

D’accord, la fin ouverte laisse présager que Tom trouve l’amour auprès d’une autre femme. Mais la tristesse du film réside dans la relation avec la précédente flamme de Tom, Summer, une jeune femme qui ne croit pas en l’amour, dont il tombe éperdument amoureux. Dans cette comédie à la chronologie déconstruite, Tom doit apprendre qu’aimer quelqu’un ne signifie pas toujours que cette personne nous aime en retour.

Que celui qui n’a jamais été rejeté lui jette la première pierre.

Ryan Gosling et Emma Stone dans le film « La La Land ». Photo : Courtoisie du TIFF

3. Pour l’amour d’Hollywood (La La Land), 2016

Avec : Ryan Gosling, Emma Stone

Elle est une jeune actrice qui rêve de percer à Hollywood. Il est un jeune musicien qui rêve d’ouvrir son club de jazz. Ensemble, ils pourraient conquérir le monde, mais la dure réalité fait que leurs chemins se séparent. Leurs rêves se réalisent, mais l’un sans l’autre.

Essayez de ne pas trop en vouloir aux scénaristes.

Shailene Woodley et Ansel Elgort dans Nos étoiles contraires Photo : Facebook / Fox 2000 Pictures, Temple Hill Entertainment, TSG Entertainment

4. Nos étoiles contraires (The Fault in Our Stars), 2014

Avec : Shailene Woodley, Ansel Elgort

Dans cette adaptation du roman de John Green, deux adolescents charmants et atypiques se lient d’amitié, puis d’amour. Elle est atteinte d’un cancer; il est en rémission. Comment cette histoire pourrait-elle mal se terminer? Bien évidemment, avec la maladie qui emporte un des deux protagonistes.

À écouter pour se rappeler que la vie est injuste.

Une scène tirée du film « Call Me by Your Name », du réalisateur Luca Guadagnino Photo : Sony Pictures Classics

5. Appelle-moi par ton nom (Call me by your name), 2017

Avec : Timothée Chalamet, Armie Hammer

Elio, un jeune aussi brillant que talentueux, passe l’été dans une villa du nord de l’Italie avec sa famille. Son père, un éminent historien de la culture gréco-romaine, reçoit Oliver, un stagiaire américain. Après plusieurs semaines de tergiversations, Elio et Oliver explorent leur amour. Puis, à la fin de l’été, les amants doivent se séparer et Elio est inconsolable. L’hiver suivant, Oliver apprend à Elio qu’il est fiancé. Ce dernier demeure inconsolable.

Défi : ne pas vous liquéfier pendant le monologue du père sur l’amour.

Joaquin Phoenix et Amy Adams dans le film « Her » Photo : MMXIII Untitled Rick Howard Company LLC

6. Her, 2013

Avec : Joaquin Phoenix, la voix de Scarlett Johansson

Dans un monde futuriste, Théodore développe une relation amoureuse avec une intelligence artificielle qui parle avec la voix de Scarlett Johansson. C’est d’ailleurs le cas de plusieurs autres humains et programmes informatiques. Mais les intelligences artificielles se développent trop rapidement pour les humains, et choisissent de quitter notre monde, pour leur bien et celui de l’humanité. Les humains se retrouvent seuls.

À écouter pour se méfier à jamais de Siri, Alexa et tous les autres assistants personnels.

Le film La vie d'Adèle Photo : Quat'sous Films | Wild Bunch

7. La Vie d’Adèle, 2013

Avec : Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos

C’est l’histoire d’un premier amour qui dévore deux jeunes femmes. Et bien que leur passion soit vive, les écarts entre leurs ambitions et perceptions de la vie creusent entre elles un fossé insurmontable. Une fable sur l’affection ardente et sur le déchirement quasi inguérissable d’un premier amour.

À écouter pour raviver de vieilles (ou récentes) blessures amoureuses.

Lady Gaga et Bradley Cooper dans A Star is Born, de Bradley Cooper Photo : Warner Bros. Pictures

8. Une étoile est née (A Star is Born), 2018

Avec : Lady Gaga, Bradley Cooper

Jack, une vedette du rock alcoolique, en voie de devenir sourd et dont la carrière décline peu à peu, prend sous son aile Ally, une jeune femme talentueuse de qui il tombe amoureux. La carrière d’Ally décolle de manière fulgurante, mais Jack sent que ses problèmes ne font que lui mettre des bâtons dans les roues. Un sentiment qui le pousse à commettre l’irréparable.

À écouter si vous voulez fredonner le tube Shallow jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Thomas Lalonde et Charlotte Aubin dans Roméo et Juliette d'Yves Desgagnés Photo : Cinémaginaire Inc.

9. Roméo et Juliette, 2006 (Yves Desgagnés)

Avec : Charlotte Aubin, Thomas Lalonde

On connaît tous ce classique du Barde d’Avon. Yves Desgagnés a amené un éclairage différent à l’œuvre, mais cela ne change rien au fait que les amoureux meurent à la fin.

À noter que le site IMDB répertorie plusieurs dizaines de films, téléfilms, courts métrages et séries télévisées qui s’inspirent ou qui racontent l’histoire des deux amoureux maudits. Le choix est grand.

Thomas Mann, RJ Cyler et Olivia Cooke dans Me and Earl and the Dying Girl Photo : Indian Paintbrush/Fox Searchlight Pictures

10. Me and Earl and the Dying Girl, 2015

Avec : Thomas Mann, Olivia Cooke

Est-ce une histoire d’amour ou d’amitié? Le film entretient un certain mystère sur ce qui sous-tend la relation des deux adolescents. Mais cela importe peu; ce qu’il faut souligner, c’est l’affection profonde qui se développe entre Greg et Rachel, qui est atteinte du cancer.

Bien évidemment, préparez-vous pour un bain de larmes.

À noter que la liste aurait aussi pu contenir Les Amours imaginaires, Titanic, Souvenirs de Brokeback Mountain, Moulin Rouge, Du Soleil plein la tête (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), Expiation (Atonement), Un jour (One Day), La rage de vivre (Remember Me), Pearl Harbour et plusieurs autres, mais un moment donné, il faut arrêter de pleurer.