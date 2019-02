Robert Aubin sera des prochaines élections… fédérales

Le député néo-démocrate de Trois-Rivières, Robert Aubin, a mis fin au suspense jeudi matin et annoncé qu'il écartait la possibilité de se présenter à la mairie de Trois-Rivìeres. Il sollicitera plutôt un troisième mandat comme député fédéral.

Robert Aubin affirme qu’il n’avait jamais pensé à se présenter au niveau municipal, mais que les circonstances l’ont amené à réfléchir à la question. L'annonce de son départ de la présidence du caucus québécois du NPD, plus tôt cette semaine, avait alimenté les rumeurs voulant qu'il se présente à la mairie.

C’est un aspect que je n’avais pas envisagé avant la démission du maire et là, arrive un nouvel élément dans le puzzle de réflexion et il y a tellement de monde qui m’en a parlé que je me devais de faire cette réflexion-là , dit-il.

Il affirme que sa réflexion n’a pas été facile. Sa lettre aux citoyens qui explique sa décision s’intitule d'ailleurs : Comment servir Trois-Rivières, un choix cornélien! .

Robert Aubin affirme que l’élection ou non du chef de son parti Jagmeet Singh dans Burnaby-Sud n’a pas pesé dans la balance.

Bien sûr, on ne caracole pas dans le haut des sondages au moment où on se parle, mais ça ne change mes valeurs profondes en rien, je ne vois pas pour quelle autre plateforme je pourrais défendre pour quel autre parti je pourrais militer.

Les valeurs qui m’ont amené au NPD demeurent les mêmes, peu importe les intempéries et les vagues que peut créer la politique. Robert Aubin, député de Trois-Rivières

Le député de Trois-Rivières exclut d’emblée l’idée de briguer un jour le poste de chef de son parti. Je ferme la porte. Vous pouvez enregistrer la conversation et la diffuser quand bon vous semblera, je ne serai jamais candidat à la chefferie au NPD , a-t-il déclaré en entrevue à l’émission Facteur matinal.

Sur les 15 députés néo-démocrates du Québec, au moins huit ont choisi de ne pas se représenter au scrutin d’octobre 2019.