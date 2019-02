Le chanteur Ryan Adams accusé de harcèlement par 7 femmes

Sept femmes soutiennent que l'auteur-compositeur-interprète Ryan Adams leur a offert de les aider à faire carrière dans la musique tout en tentant d'obtenir des faveurs sexuelles de leur part, révèle le New York Times.

Le journal américain rapporte que, lorsque ses avances ont été rejetées, Ryan Adams s'est montré manipulateur et injurieux envers ces femmes. Il aurait également exercé de la violence psychologique envers elles et les aurait harcelées sur les réseaux sociaux et dans des textos.

Dans l'article publié mercredi, une musicienne âgée de 20 ans affirme que Ryan Adams, 44 ans, a eu des conversations inappropriées avec elle quand elle avait 15 et 16 ans. Identifiée par son deuxième prénom, Ava, elle soutient que le chanteur s'est dévêtu au cours d'un appel vidéo.

L'ex-femme de Ryan Adams, l'actrice et chanteuse Mandy Moore, a indiqué qu'il avait fait preuve de violence psychologique à son égard tout au long de leur mariage. Leur divorce a été officialisé en 2016.

Des accusations corroborées par des proches

Le New York Times soutient que les faits ont été corroborés par des membres de la famille ou des amis présents à l'époque.

Les gérants du natif de la Caroline du Nord n'ont pas immédiatement répondu à un courriel de l'Associated Press sollicitant des commentaires. Son avocat a toutefois nié les affirmations du New York Times.

Ryan Adams a sorti son premier album en 2000 et a été nommé sept fois aux Grammy Awards. Il a notamment repris l'album 1989, de Taylor Swift, et également travaillé pour des artistes tels que Willie Nelson et Jenny Lewis.