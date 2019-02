Une lettre écrite il y a 102 ans par un ancien combattant de Vimy est retrouvée

La copropriétaire du café Prairie Pickers de Steinbach, Amanda Kehler, a trouvé la lettre dans une boîte de documents historiques qu’elle a acheté pour 1 $ dimanche dernier.

C’est en faisant l’inventaire de ce que contenait la boîte qu’elle a découvert la lettre.

« Quand j’ai trouvé la lettre, je l’ai lu et relu. J’ai vite compris que j’avais quelque chose de spécial entre les mains. Je ne pouvais pas croire ce que je venais de trouver dans cette boîte pleine de vieux papiers qui allaient probablement être jetés », raconte-t-elle.

La lettre est datée du mois de mai 1917 et est adressée à Mlle P. Rockford, avenue Manitoba, Selkirk. Les soldats canadiens ont combattu à Vimy, du 9 au 12 avril 1917.

L’auteur, Earl Sorel, écrivait depuis un hôpital militaire de Birkenhead en Angleterre. Selon les documents militaires canadiens de l’époque, il avait 20 ans.

D'après la lettre, tout indique que Mlle P. Rockford est la soeur d'un soldat, identifié comme étant Gordon.

Earl Sorel et Gordon ont grandi à Selkirk et étaient amis depuis longtemps. Earl décrit dans sa lettre comment Gordon a héroïquement sauvé sa vie. Il dit aussi que ce fut la dernière fois qu’il a vu son ami.

Agrandir l’image La lettre est datée de mai 1917 et est adressée à Mlle P. Rockford, avenue Manitoba, Selkirk. Son frère Gordon est mort sur un champ de bataille. Photo : Amanda Kehler

« J'ai des frissons et la chair de poule chaque fois que je lis la lettre. La guerre n’est plus juste une idée ou un concept. On se rapproche de la guerre en lisant la lettre », raconte la passionnée d'histoire et copropriétaire de Prairie Pickers.

Elle souhaite maintenant retrouver les membres de la famille de Earl Sorel et leur remettre la lettre.

Amanda Kehler dit chercher des indices dans les autres documents de la boîte en espérant trouver quelque chose qui pourrait l’aider à identifier un membre de la famille. Elle espère aussi que le public sera en mesure de l'aiguiller dans ses recherches.