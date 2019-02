Autisme : la ministre Lisa MacLeod aurait tenté de tordre le bras d'une association

L'association Ontario Association for Behaviour Analysis (ONTABA) affirme que la ministre MacLeod et son personnel lui ont demandé une citation favorable à la réforme du gouvernement, quelques jours avant son dévoilement plus tôt ce mois-ci, sinon le groupe ferait face à quatre longues années.

La présidente désignée de l'organisation, Kendra Thomson, dit que sa rencontre avec la ministre et son personnel était de nature normative . On s'attendait à un processus de consultation plus collaboratif , dit-elle.

À l'heure actuelle, près de trois enfants sur quatre qui ont besoin de soutien en matière d'autisme continuent à languir sur des listes d'attente , a souligné la ministre MacLeod en conférence de presse au début février.

Pour elle, la seule façon de désengorger les listes d'attente est d'offrir l'argent directement aux parents pour leur permettre d'obtenir des traitements dans le secteur privé plutôt que d'avoir à attendre une place subventionnée, d'où la réforme provinciale.

Le gouvernement conservateur avait même publié lors du dévoilement de cette réforme, le 7 février, un communiqué intitulé « La province tout entière accorde son soutien au nouveau Programme ontarien des services en matière d'autisme », citant des dirigeants d'hôpitaux et des parents à l'appui.

Pas assez de spécialistes

L'association ONTABA rétorque que les sommes offertes aux parents sont déterminées de façon arbitraire et que l'argent promis sera insuffisant dans bien des cas pour obtenir des soins de qualité.

C'est sans parler du manque actuel de spécialistes pour traiter les enfants autistes, affirme la Dre Adrienne Perry, membre de l'ONTABA. Le gouvernement dit qu'il va mettre sur pied une nouvelle agence en moins de huit semaines pour administrer le nouveau programme. Le résultat risque d'être chaotique , lance-t-elle.

De son côté, la députée du NPD Monique Taylor qualifie de honteux le comportement présumé de la ministre MacLeod à l'endroit de l'organisation. Le plan vivement critiqué de Ford va entraîner une réduction des services offerts pour tous [les enfants], soutient-elle, et un manque criant pour les enfants qui ont les besoins les plus grands.

Ni la ministre MacLeod ni son bureau n'ont commenté les allégations pour l'instant.