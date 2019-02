Jeux de la Francophonie : le Comité n'a reçu aucune candidature

Le Comité se trouve à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à Paris, pour étudier les options visant à remplacer le Nouveau-Brunswick pour l'organisation des Jeux. La province maritime s’est retirée en janvier dernier, à moins de deux ans et de l’événement, en raison des coûts jugés trop élevés. Selon l’OIF, « ce retrait est inédit dans l’histoire des Jeux », mais elle estime que la tenue de l’événement en 2021 est possible et « reste confiante ». Il est clair que pour les membres autour de la table, les Jeux de la Francophonie sont importants et on souhaite qu'ils puissent avoir lieu en 2021 , soutient Annie Laflamme, présidente du Conseil d'orientation.

Le Comité est toutefois conscient que le désistement tardif du Nouveau-Brunswick réduit considérablement le temps de préparation pour une autre ville. C'est très difficile à la mi-février, même pour les finalistes qui avaient déposé des candidatures en 2015, d'officialiser leur intérêt ou non à pouvoir accueillir les Jeux , admet Annie Laflamme. Il y a [toutefois] une compréhension des raisons pour lesquelles le gouvernement du Nouveau-Brunswick a décidé de se retirer.

Le CIJF a officiellement pris acte du retrait du Nouveau-Brunswick en matinée. Le ministre de la Francophonie du Nouveau-Brunswick, Robert Gauvin, était présent pour expliquer la décision de la province de se retirer de l'organisation. Sachez que la décision de nous retirer de l'organisation des Jeux n'a pas été prise de gaieté de coeur , a-t-il tenu à souligner, avant d'ajouter que le Nouveau-Brunswick souhaite apporter son entière collaboration pour la période de transition.

Mme Laflamme soutient de son côté que les discussions vont se poursuivre au cours de la journée. Elle mentionne que le gouvernement canadien avait appuyé les candidatures du Nouveau-Brunswick et du Québec, en 2015 et que cet accord de principe tient toujours.

La présidente du Conseil d'orientation, Annie Laflamme Photo : Radio-Canada

40 M$ en manque à gagner

Sherbrooke avait annoncé, lundi, qu'elle était favorable au dépôt de sa candidature, sous plusieurs conditions. Il reste toutefois un manque de 40 M$ à gagner et tous les paliers gouvernementaux refusent de hausser leur contribution.

Le député caquiste de Rosemont et porte-parole pour le Conseil du trésor, Vincent Marissal, croit pourtant que Québec devrait se montrer plus généreux et fournir la moitié de financement, soit 40 M$. Selon lui, s'il est démontré que les investissements sont rentables pour la région, l'investissement en vaut la chandelle.

« Vous savez, la Francophonie, c’est le seul forum international où le Québec siège de plein droit et, je dirais, de façon pleine et entière. Le gouvernement du Québec en ce moment met un petit montant en disant : on est bien intéressé, pis que le fédéral fasse le reste. Moi je pense qu’on doit exercer notre réel pouvoir avec notre réel statut, pas faire semblant qu’on est intéressé par les Jeux à Sherbrooke, de rescaper le fiasco de Moncton, et mettre juste un quart ou un tiers de l’argent nécessaire. Soyons cohérents. »

Winnipeg a également jonglé pendant quelque temps avec l’idée de déposer sa candidature, mais a finalement renoncé devant la longueur d’avance que détenait Sherbrooke sur la capitale manitobaine.