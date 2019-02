Jeux de la Francophonie : le Comité étudie un plan B à Paris

Sherbrooke déposera sa candidature pour remplacer le Nouveau-Brunswick. La province maritime s’est retirée en janvier dernier, à moins de deux ans et de l’événement, en raison des coûts jugés trop élevés. Selon l’OIF, « ce retrait est inédit dans l’histoire des Jeux », mais elle estime que la tenue de l’événement en 2021 est toujours possible et « reste confiante ».

Le CIJF doit d’abord officiellement prendre acte du retrait du Nouveau-Brunswick. Les différentes propositions seront ensuite présentées au Comité, qui devrait rendre sa décision officielle le 26 mars. Il n’est toutefois pas exclu que la nouvelle ville hôtesse soit annoncée, s’il y a unanimité au sein du Conseil.

Début de réunion: examen des options possibles pour les IXes Jeux de 2021 après le désengagement du Canada Nouveau-Brunswick pic.twitter.com/TURMQFG0DX — Jeux Francophonie (@CIJFjeux) 14 février 2019

Winnipeg a jonglé pendant quelque temps avec l’idée de déposer sa candidature, mais a finalement renoncé devant la longueur d’avance que détenait Sherbrooke sur la capitale manitobaine. Sherbrooke doit toutefois terminer de ficeler son montage financier. Avec les montants actuels annoncés par le fédéral, Québec et la Ville, il reste toujours un manque à gagner de 40 M$.