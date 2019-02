La région de la capitale nationale se relève après la tempête

La région de la capitale canadienne se relève, jeudi, après l'importante tempête hivernale qui l'a affligé entre mardi et mercredi. Les écoles sont notamment rouvertes et les déneigeurs sont toujours à pied d'oeuvre.

Les écoles et les centres de service du Conseil scolaire catholique d’Ottawa sont rouverts, de même que celles du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. C’est le cas aussi du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario.

D’ailleurs, les consortiums de transport scolaire du côté ontarien n’indiquent aucun retard ou annulation, jeudi matin.

C’est le même son de cloche pour les commissions scolaires du côté québécois, où tout rentre dans l’ordre après la journée de tempête.

Les universités de la région sont elles aussi rouvertes, après avoir été fermées pendant environ 24 heures, de mardi à mercredi. L'Université d'Ottawa et l'Université Carleton ont toutes deux rouvert leurs portes, de même que l'Université du Québec en Outaouais.

Par ailleurs, les membres de la fonction publique, tant fédérale que provinciale, rentrent aux aussi au travail, jeudi.

Des travailleurs marchent à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Déneigement et soufflage

En début de soirée, mercredi, 42 centimètres de neige étaient tombés sur la Ville de Gatineau depuis le début des précipitations. Les équipes de soufflage ont commencé leur travail en soirée.

Le soufflage des trottoirs avait déjà commencé mercredi matin dans les secteurs Hull et de Gatineau, a indiqué le porte-parole de la Ville, Jean Boileau. Les opérations pour les secteurs de Buckingham et de Masson-Angers ainsi que celui d’Aylmer ont pour leur part débuté en après-midi mercredi.

Des déneigeurs sont à pied d'oeuvre sur la colline du Parlement. Photo : Radio-Canada

D’ailleurs, tous les bureaux administratifs de la Ville de Gatineau ainsi que les activités municipales reprennent selon l'horaire habituel, jeudi.

Par ailleurs, les collectes spéciales d'encombrants et de résidus de construction prévues les 13, 14 et 15 février sont reportées aux 27 et 28 février ainsi qu'au 1er mars.

À Ottawa, toutes les bibliothèques et installations de culture et de loisirs municipales sont ouvertes selon les horaires habituels et pour les programmes réguliers depuis midi, mercredi.

Le Service de police d’Ottawa, dans sa plus récente mise à jour, faisait état de 32 collisions survenues sur son territoire entre 5 h et 17 h, mercredi.

Des interdictions de stationnement étaient toujours en vigueur à Ottawa et Gatineau en matinée, jeudi.