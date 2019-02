La reine des neiges 2 : Disney dévoile une première bande-annonce

Une bande-annonce deux minutes, au ton plutôt sombre, a été dévoilée mercredi. Sans dialogue, la courte vidéo permet simplement de constater que les personnages d’Elsa, Anna, Olaf et Kristoff, et le renne Sven, seront de retour dans cette nouvelle aventure. Mais on y aperçoit également deux visages inconnus.

Le nouveau film doit sortir en salles en novembre prochain, six ans après son prédécesseur, l’un des plus grands succès des studios Disney. Depuis 2013, La reine des neiges a amassé 1,2 milliards $ US en recettes dans le monde.

Disney a de nouveau fait confiance aux réalisateurs Chris Buck et Jennifer Lee, qui ont remporté l’Oscar du meilleur film d’animation en 2014 avec La reine des neiges, pour la suite.