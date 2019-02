La réalité virtuelle pour soigner le stress post-traumatique des militaires

Un texte de Mirna Djukic

Il s'agit de la thérapie multimodale de désensibilisation et de reconditionnement de la mémoire par le mouvement, ou 3MDR, qui fonctionne ainsi :

Le patient prend place sur un tapis roulant. Devant lui, des images qui lui rappellent une expérience traumatisante sont projetées sur un énorme écran en demi-lune, au son d’une musique calme. Un psychiatre à ses côtés le guide à travers six courts scénarios qui lui permettent d’apprendre à gérer les émotions que ces stimuli suscitent.

La capitaine Anna Harpe a fait le test. Même si elle ne souffre pas de TSPT, elle a immédiatement constaté des effets positifs de l’expérience.

« Ça m’a surpris de quelle façon j’étais [...] tendue et stressée, et chaque fois que j’ai avancé vers une photo ou [un stimulus], j’ai commencé à me sentir plus à l’aise; j’ai vu une différence en moi-même », raconte-t-elle. « Donc pour quelqu’un qui a un vrai traumatisme qui le suit partout, ça va être extraordinaire, parce qu’il va être capable de faire face à ses inquiétudes et ses anxiétés […] dans un environnement sécuritaire ».

Ce traitement est encore expérimental, mais il suscite beaucoup d’espoir, notamment dans l’Armée canadienne. Celle-ci a investi des centaines de milliers de dollars dans un projet de recherche piloté par le consortium Heroes in Mind de l’Université de l’Alberta pour tester son efficacité.

Pendant la première phase du projet, les chercheurs vont recruter 45 soldats de la base militaire d’Edmonton qui sont atteints de troubles post-traumatiques et pour qui les traitements traditionnels n’ont pas fonctionné.

S’ils obtiennent de bons résultats au bout de deux ans, ils entameront des études à plus grande échelle.

C’est le deuxième projet du genre au Canada après le premier qui a commencé en 2015 à l’Hôpital d’Ottawa.

Le psychiatre militaire Rakesh Jetly prépare la capitaine Anna Harpe à participer à une démonstration de la thérapie par réalité virtuelle 3MDR, à l'hôpital Glenrose d'Edmonton. Photo : Radio-Canada

Un traitement qui sort des sentiers battus

Le 3MDR a été développé par l’armée néerlandaise il y a quelques années. Plusieurs projets-pilotes sont en cours dans différents pays et leurs premiers résultats devraient être publiés ce printemps.

Le colonel Eric Vermetten, directeur de la recherche militaire aux Pays-Bas, est un des créateurs de ce traitement. Il assure que les résultats seront positifs.

Selon lui, le 3MDR permet aux patients de se sentir beaucoup plus impliqués dans leur traitement. Ce sont eux qui choisissent les stimuli auxquels ils seront exposés et eux encore qui choisissent de marcher vers ceux-ci dans la simulation.

« [En tant que médecin], tu peux faire une sorte de mentorat et dire “On va faire ça ensemble, je vais t’aider”, » explique-t-il. « Le but c’est que les patients [...] puissent sentir que “non, ce n’est pas toi qui m’a guéri, je l’ai fait moi-même” », croit-il.

Le 3MDR exige cependant un appareil de simulation virtuel particulier qui coûte au-dessus d’un million de dollars. Seuls deux hôpitaux, un à Edmonton et l’autre à Ottawa, ont l’expertise et l’équipement nécessaires pour offrir ce traitement.

Le Consortium de recherche Heroes in Mind et l’armée canadienne étudient cependant des options moins coûteuses et plus légères.