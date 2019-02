La juge Amy Berman Jackson a constaté qu'il y avait une « prépondérance » de la preuve et que Paul Manafort a fait de fausses déclarations sur trois sujets différents, notamment en ce qui concerne ses communications avec son ancien associé Konstantin Kilimnik. Les procureurs affirment que Kilimnik a des liens avec les services de renseignements russes, ce que Manafort a nié.

Elle a conclu que Manafort a induit en erreur le FBI, les procureurs et un grand jury fédéral sur ses interactions avec Konstantin Kilimnik. Les procureurs avaient accusé Manafort de mentir sur plusieurs discussions que les deux hommes ont eues, y compris au sujet d'une paix possible pour résoudre le conflit russo-ukrainien en Crimée.

Les avocats de Manafort ont également accidentellement révélé il y a des semaines que les procureurs soupçonnaient Manafort d'avoir partagé avec Kilimnik des données de sondage pendant la campagne présidentielle de 2016.

En plus de ses interactions avec Kilimnik, il y avait suffisamment de preuves que Manafort avait menti à propos d'un paiement à un cabinet d'avocats le représentant et à propos d'une enquête non divulguée du ministère de la Justice.

L’ex-directeur de campagne de Donald Trump a toutefois été innocenté deux autres allégations pesant contre lui.

Reconnu coupable de fraudes et de conspiration

Jugé coupable en août dernier de fraudes fiscale et bancaire, Paul Manafort a été accusé d'avoir utilisé 31 comptes bancaires étrangers dans trois pays différents pour échapper à l'impôt sur des millions de dollars.

Les procureurs ont présenté des preuves de son mode de vie luxueux, affirmant que cela n'était possible que grâce à sa fraude bancaire et fiscale, a rapporté la BBC.

Il a également plaidé coupable en septembre à des chefs d'accusation de conspiration contre les États-Unis et de conspiration d'entrave à la justice lors d'un second procès. L'ex-consultant politique avait alors accepté de coopérer à l'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller dans le cadre de cet accord négocié de culpabilité.

Le plaidoyer de culpabilité de Paul Manafort et la condamnation d'un jury de Virginie en août étaient des crimes liés à son travail avec une faction pro-russe en Ukraine. La détermination de la peine dans les deux cas avait été reportée dans l'attente de l'issue de la décision du juge Berman Jackson.

La décision de quatre pages de la juge fédérale nuit à la chance de Paul Manafort de recevoir une réduction de peine. Il risque plusieurs années de prison dans une prison fédérale en Virginie, où il a été reconnu coupable l'an dernier d'impôts et de taxes.Il pourrait également être inculpé pour parjure ou obstruction à la justice. Sa sentence est fixée au 13 mars.

Une grâce présidentielle ?

Donald Trump, avait qualifié l'enquête de « chasse aux sorcières » et a nié toute collusion. Le président américain a également fait savoir qu'il n'excluait pas de lui accorder une grâce présidentielle.

Le procureur spécial dans l'affaire russe, Robert Mueller, et son équipe enquêtent depuis mai 2017 sur les soupçons d'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et une possible collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et des responsables russes.