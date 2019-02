Une Première Nation sans eau potable annule le contrat de construction d’une usine de traitement d'eau

Le chef autochtone a dit aux ouvriers de cesser immédiatement les travaux et de rentrer chez eux, sans donner plus de détails sur sa décision ou les prochaines étapes.

De son côté, le gestionnaire de projet n’a pas voulu commenter la situation.

L’usine, dont la construction a été annoncée en 2016, doit permettre de lever l’avis d'ébullition d’eau, en vigueur depuis 1995 dans cette communauté du Nord-Ouest de l'Ontario.

La fin de la construction était prévue au printemps 2018, puis avait été repoussée à mars 2019.

Des représentants de la Nation Nishnawbe Aski et de Matawa First Nations Management se sont rendus mercredi à Neskantaga, accessible seulement par avion, en compagnie de quelques journalistes pour constater l’état des travaux.

C’est à la suite de cette visite que le chef Moonias a annoncé sa décision.

Il demande à Services aux Autochtones Canada de démanteler la station temporaire de purification par osmose inversée et de fournir de l’eau en bouteilles aux résidents tant que l’avis d’ébullition sera en vigueur.

Ottawa avait prévu 8,8 millions de dollars pour l’usine, mais Kingdom Construction avait offert de la construire au coût de 5 millions de dollars.

Depuis le début du projet, l’entreprise a connu plusieurs problèmes, notamment avec une bétonnière et d’autres équipements.

Selon le chef de Neskantaga, Wayne Moonias, la compagnie a perdu deux mois, en 2017, parce qu’elle n’avait pas d’équipement adéquat .

Justin Trudeau, qui était de passage dans le Nord de l’Ontario mercredi, a réitéré la promesse de son gouvernement d’éliminer tous les avis d’ébullition d’eau dans les communautés autochtones d’ici mai 2021.

On est en mesure de dire qu’on va y arriver , a-t-il déclaré lors d’un point de presse dans le Grand Sudbury.

On en a éliminé 78 et on continue de travailler sur les autres. Je suis certain que de l’eau potable dans nos communautés autochtones ça va être une réalité d’ici la date d’échéance.

Justin Trudeau, premier ministre du Canada